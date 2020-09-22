Латушко в эфире российского «Первого канала»: Сосать предложите кому-нибудь другому

Источник материала: Ежедневник

Член президиума Координационного совета Павел Латушко принял участие в российском шоу «Время покажет» на «Первом Канале». Ему задавали провокационные вопросы. Он же на них смог емко ответить.

Ведущий шоу Анатолий Кузичев спросил Латушко: «Вы, наверное, понимаете, что поговорка про ласковое теля, она до определенного момента уместна, а после — нет. А потом невозможно двух маток, так сказать, сосать. Вам придется делать выбор. Вы понимаете, о каком выборе я говорю? Вы согласны, что придется сделать выбор?»

На что Павел Латушко ответил: «Сосать предложите кому-нибудь другому. Мы не собираемся делать выбор».

В ответ ведущий попытался оправдываться и сказал, что это такая русская поговорка. «Ну послушай, это русская поговорка, ну Пал Палыч, ну зачем…», — сказал Кузичев.

Латушко же прервал ведущего: «Это вы первый употребили».

По его словам, в КС пытаются строить мост между Россией и Евросоюзом, между двумя полюсами. Стратегия отношений с Россией неизменна, стратегия углубления с Европой справедлива.