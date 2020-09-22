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Пьяная мать везла в машине троих малолетних детей

22.09.2020 18:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшую пятницу, 18 сентября, сотрудники отдела ГАИ Речицкого РОВД обратили внимание на выезжающий с АЗС автомобиль Kia Pride. Как выяснилось, водитель, 41-летняя женщина, перевозила детей с нарушением ПДД, об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В салоне находились трое малолетних детей. Самому младшему из них — 6 месяцев, самому старшему — 7 лет. Только один из них был в детском кресле.

Во время беседы у милиционера появились подозрения, что водитель может быть пьяна. Женщине предложили пройти медицинское освидетельствование, результат — 1,24 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Свое состояние она объяснила проблемами в семье. Вместе с детьми ее отвезли домой.

Составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение правил перевозки детей.

 
 
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В салоне находились трое малолетних детей. Самому младшему из них - 6 месяцев, самому старшему - 7 лет. Только один из них был в детском кресле.
 
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