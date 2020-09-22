На улицах Минска появились внедорожники, которые есть только у Сил спецопераций. Разобрались в вопросе

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 20 сентября, в строю силовиков, перекрывшем Городской Вал в Минске, были замечены «Богатыри», или Dongfeng Mengshi — по сути, клоны «Хаммеров» китайского производства, несколько лет назад переданные Беларуси из КНР. 42.TUT.BY разбирается, каким конкретно частям могут принадлежать эти машины

Что мы узнали о «Богатырях» в Минске за последние недели

Впервые китайские «Хаммеры» заметили в столице еще до начала протестов: днем 9 августа на нескольких въездах в Минск стояли именно они, а рядом находились неизвестные люди в камуфляже.

Затем «Богатыри» появлялись в Минске 12 августа и назавтра, 13-го числа . После этого они сравнительно надолго пропали из виду и «всплыли» вновь только 6 сентября на площади Свободы: четыре такие машины усиливали строй людей в штатском , среди которых был руководитель ГУБОПиК МВД Николай Карпенков.

Тогда некоторые пользователи Сети предположили, что машины как раз и принадлежат ГУБОПиК. Однако это, скорее всего, невозможно: никаких «Хаммеров» у данного ведомства никогда не было и сомнительно, чтобы они внезапно появились из ниоткуда. Тем более что, насколько можно было заметить, в «Богатырях» сидели не люди в штатском, а все те же бойцы в камуфляже.

Прошла неделя, и 13 сентября «Хаммеры» обнаружились около дома № 48 на Нововиленской улице, где колонне, идущей на Дрозды, перегородил дорогу строй.



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Машины окружала группа довольно пестро одетых людей: здесь был и ОМОН, и люди в штатском, и бойцы в камуфляже, очень напоминающем форму сил спецопераций Беларуси. Часть силовиков держала автоматы АК-74 без насадок для холостой стрельбы.

Наконец, в это воскресенье, 20 сентября, «Хаммеры» появились на Городском Валу. Изначально заслон включал автозак и два автомобиля «Забор-Барьер», а затем спецтехника уехала и осталась только часть силовиков со щитами и несколько «Богатырей».



Так выглядел заслон изначально. «Богатыри» в количестве как минимум двух штук — справа. Фото: Сергей Балай, TUT.BY



Таким строй стал после отбытия автозака и «Забор-Барьеров». Теперь два «Хаммера» перегораживают саму улицу. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Итак, это почти вся информация, которой мы располагаем. Попробуем разобраться, откуда же взялись эти автомобили.

Откуда в Беларуси китайские «Хаммеры», сколько их и кому они принадлежат?

Как ни странно, это подарок . 22 автомобиля Dongfeng Mengshi были безвозмездно переданы из Китая в Беларусь в рамках реализации соглашения между Вооруженными силами РБ и Народно-освободительной армией КНР («Дунфэн Менши» называют китайским «Хаммером», так как этот автомобиль буквально клонирован с американского образца). Особо указывалось, что автомобили пойдут на вооружение Сил специальных операций.

Сразу стоит вспомнить, что далеко не всякий белорусский спецназ относится к ССО. Те же «Альфа» и «Алмаз», равно как и спецназ внутренних войск , хоть и действительно считаются частями спецназначения, в ССО не входят и никогда не входили. Все бригады Сил спецопераций — это, в принципе, изначально не спецназ, а то, что раньше называлось ВДВ. Однако «десантура» — это наступательные войска, а военная доктрина Республики Беларусь — сугубо оборонительная , поэтому в 2007 году ВДВ переименовали в ССО.

На сегодняшний день в Силах специальных операций ВС Беларуси состоят следующие части:

38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (38-я гв. ОДШБр), Брест;

103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада (103-я гв. ОВДБр), Витебск;

5-я отдельная бригада специального назначения (5-я ОБрСпН), Марьина Горка;

742-й полевой узел связи, а.г. Колодищи;

91-й отдельный батальон охраны и обслуживания (91-й ОБОО), Минск;

33-й отдельный гвардейский отряд специального назначения (33-й гв. ООСпН), Витебск (состоит из особо отличившихся солдат и сержантов);

«Особый отряд» специального назначения 5 ОБрСпН (известный как «офицерская рота»), Марьина Горка. В отличие от витебского отдельного отряда, марьиногорский укомплектован исключительно офицерами и прапорщиками.

Мы видим, что основную часть ССО можно разделить на три части: брестские десантники, витебские десантники и спецназ из Марьиной Горки. Однако не похоже, чтобы китайские «Хаммеры» поделили между ними поровну.

О том, что у части, базирующейся в Марьиной Горке, есть автомобили «Богатырь», мы знаем доподлинно: об этом совсем недавно писало в своем Telegram-канале Министерство обороны.

У витебских десантников такие внедорожники также встречались. Например, «Богатырь» был замечен на показательных выступлениях бойцов 103-й бригады.

Однако нам ничего не известно о том, есть ли хотя бы один «Богатырь» у 38-й бригады из Бреста.

Итак, скорее всего, китайские «Хаммеры» поделены между 5-й бригадой из Марьиной Горки и 103-й бригадой десантников из Витебска. Брестчанам, видимо, таких автомобилей не досталось — у них в основном бронеавтомобили «Дракон» , также китайского производства (кстати, их тоже поставили безвозмездно).

Попытаемся определить, сколько «Богатырей» досталось Марьиной Горке и сколько — Витебску. Открытой информации по вопросу довольно мало. Однако имеется, например, база данных автомобильных номеров — и в ней есть как минимум 15 «Богатырей» из 22 с белорусскими номерами, то есть речь именно о партии машин, переданных Беларуси Китаем.

Нажмите, чтобы увидеть список автомобильных номеров партии «Богатырей» 0277 МО-0

0279 МО-0

0289 МО-0

0295 МО-0

0297 МО-0

0308 МО-0

0309 МО-0

0311 МО-0

0313 МО-0

0314 МО-0

0315 МО-0

0696 МО-0

0841 МО-0

2709 МВ-0

Как видим, за несколькими исключениями, номера сгруппированы довольно кучно, особенно те, что начинаются на 03 — они идут практически подряд. При этом как минимум четыре из шести таких «Богатырей» сфотографированы в Витебске. Можно предположить, что когда машины ставили на учет в местной ГАИ, госномера им просто выдали по порядку.

Нам удалось найти видео с парада 2016 года в Витебске , на котором четко видны два китайских «Хаммера» с номерами 0305 МО-0 и 0315 МО-0.



Скриншот видео

Это косвенно подтверждает наше предположение, что «Богатыри» с номерами на 03 могут принадлежать 103-й бригаде. Соответственно, у части есть как минимум 6−8 машин из 22, возможно — немного больше (номера идут не подряд, есть пропуски). Остальные машины, по-видимому, у 5-й бригады из Марьиной Горки — так что, вероятно, «Хаммеры» поделены между двумя элитными частями приблизительно пополам.

За комментарием мы обратились в Министерство обороны Беларуси, где нам подтвердили, что китайский подарок используется в Минске. «Бронеавтомобили используются для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме того, „Богатыри“ при необходимости задействуются при патрулировании, а также для охраны важных объектов и коммуникаций», — рассказали нам в ведомстве.

Что еще можно понять из увиденного на улицах Минска

Исходя из написанного выше, вариантов, какие части Сил спецопераций могут участвовать в подавлении протестов в Минске, всего два: 5-я бригада (и/или ее офицерский спецотряд) и 103-я бригада (и/или ее отдельный гвардейский отряд спецназа). Присутствие 38-й бригады десантников из Бреста куда менее вероятно: в этом случае мы, скорее, увидели бы на улицах «Драконы». Кстати, тот факт, что «Богатыри» замечены в Минске 20 сентября, свидетельствует, что армию с улиц не увели и ее элита как минимум частично находится не где-то на границах в ожидании противника, а в столице.

Лучше всего нам удалось разглядеть бойцов рядом с внедорожниками 13 сентября на Нововиленской . Тогда я заснял не только сами «Богатыри» (кстати, номера с них сняты), но и силовиков поблизости.

Обратите внимание на двух бойцов слева и справа от силовика в черном бронежилете. У них довольно приметная броня, которую нам удалось опознать.



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Это модель брони «Рубин» класса защиты Бр5 от белорусской компании «Техномаг». Такую впервые продемонстрировали на выставке «Милекс-2017» — в тот период белорусская армия закупила брони сразу на 2,2 миллиона долларов. «Рубин» Бр5 как спереди, так и сзади держит винтовочные пули 7,62×54R, выпущенные из винтовки СВД.

Военный аналитик Егор Лебедок отмечал , что количество закупленных бронежилетов соответствует количеству бойцов ССО Вооруженных сил Беларуси, так что, скорее всего, вся броня пошла именно на Силы специальных операций. Поэтому высока вероятность, что перед нами именно бойцы ССО, а не ОМОНа , не внутренние войска, не 120-я бригада и не ППС. Однако полной уверенности нет: тот же Лебедок допустил, что часть «Рубинов» могла-таки дойти до мехбригад сухопутных войск.

Вновь взглянем на уже приведенное фото, но присмотримся к другим деталям. Так, нам удалось заметить, что силовики одеты в камуфляж, очень напоминающий белорусскую вариацию на тему известной расцветки A-TACS FG — белорусские разведчики получили такую форму в 2016 году, ее пошила могилевская компания «Гризли».

На обоих интересующих нас мужчинах — баллистические (противоосколочные) очки, поразительно напоминающие модель «6Б34 Кираса» из комплекта «Ратник». Наконец, шлемы, по-видимому, модели «ЛШЗ 1+» от российской компании «Армоком».

Очень похожую экипировку мы видели, когда Александр Лукашенко приезжал к спецназовцам в Марьину Горку в июле (именно тогда он говорил про « бригады двойного назначения »).



Фото и комментарии: Денис Бурковский, TUT.BY



На бойце слева — бронежилет «Рубин» Бр5 и шлем «ЛШЗ 1+» и камуфляж «под A-TACS FG», но с другой курткой. Спецназовец рядом с ним одет в камуфляж «под A-TACS FG» и шлем «ЛШЗ 1+», его сосед имеет на шлеме баллистические очки «6Б34 Кираса». Фото: Telegram-канал Министерства обороны Беларуси

Итак, перед нами, скорее всего, ССО-шники — но необязательно бойцы 5-й бригады из Марьиной Горки. Дело в том, что военнослужащие 103-й гв. ОВДБр одеты почти так же.

Проверим это на следующем примере: 2 августа бойцы из этой части присутствовали в Витебске на праздновании Дня десантников и сил спецопераций. И они были экипированы почти так же, как их «коллеги» из 5-й ОБрСпН во время посещения бригады Лукашенко. Внимание на фото ниже.



На всех бойцах, кроме того, что в берете, — бронежилеты «Рубин» Бр5 и шлемы «ЛШЗ 1+», правда, иной камуфляж (вернее, маскхалаты). У бойца в берете — судя по всему, основательно потертый камуфляж «под A-TACS FG». Фото: Олег Климович, vitbichi.by

Поэтому однозначно идентифицировать, кто перед нами, бойцы 5-й или 103-й бригады, пока невозможно. Однако имеется еще одна зацепка — фотография, которую сделало «Радыё Свабода».



Фото: «Радыё Свабода»

Этот силовик был замечен рядом с «Богатырем» на одном из въездов в Минск днем 9 августа. На нем еще более характерный бронежилет, чем вышеупомянутые «Рубины» пятого класса. Это модульная баллистическая система MBS X от екатеринбургского производителя Raidgear. Круговой защиты она не обеспечивает — это «плитник», однако не совсем того типа, что был на Николае Лукашенко . Модульность системы позволяет добавлять в нее различные элементы, например разгрузки или камербанды, которые можно вешать и по бокам и в которые можно добавлять кевлар (делая защиту круговой). По меркам современных бронежилетов, MBS-X стоит довольно дорого: в полном сборе броня может «тянуть» на две тысячи долларов.

Такую броню носят, например, некоторые сотрудники ССО и ФСБ России. А из белорусских военных она замечена исключительно у военнослужащих 5-й ОБрСпН — бригады из Марьиной Горки (еще ее, по-видимому, носят бойцы спецназа КГБ «Альфа» — в похожей броне они засветились, когда брали сотрудников «ЧВК Вагнера» ). Однако у «альфовцев» есть MBS-X, но нет «Богатырей». А у пятой бригады есть и то, и другое — это видно на фото, сделанном во время приезда Лукашенко в Марьину Горку и опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны (мы его уже показывали выше).

Здесь на бойце тоже модульная баллистическая система MBS-X, Фото: Telegram-канал Министерства обороны Беларуси

Делаем выводы

Итак, имея на руках всю вышеперечисленную информацию, мы можем сделать несколько выводов.

Мы практически уверены, что 13 сентября на Нововиленской улице около дома 48 по крайней мере часть кордона силовиков, преградивших путь колонне, — это бойцы ССО, на это указывают многочисленные детали. Были ли это военнослужащие 5-й ОБрСпН из Марьиной Горки или 103-й гв. ОВДБр из Витебска — мы не знаем (в том числе и потому, что китайские «Хаммеры» были без номеров).

Мы также практически уверены, что 9 августа «Радыё Свабода» сфотографировала на одном из въездов в Минск военнослужащего 5-й бригады из Марьиной Горки — о наличии такой брони у витеблян ничего не известно.

Таким образом, с относительной точностью можно заявлять, что 5-я бригада уже «засветилась» на подавлении протестов последних недель. О 103-й бригаде этого сказать нельзя.

Напомним — о том, что 38-я гв. ОДШБр или ее часть патрулирует Брест, имея автоматы с насадками для холостой стрельбы, стало известно больше месяца назад.