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Митрополит Вениамин поставил на место игуменью-лукашистку

22.09.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игуменья Гавриила на женском форуме в поддержку Лукашенко выступила в худших традициях католической инквизиции. Хотя в православии и инквизиции-то никогда не было. Но на этом не остановилась.

Митрополит Вениамин поставил на место игуменью-лукашистку
Вернувшись в Гродно игуменья начала сбор подписей за отставку архиепископа Гродненского и Волковыского Артемия, который, наоборот, выступал с пламенными проповедями, осуждающими насилие со стороны силовиков, а также ложь, проникшую во все сферы белорусской власти. 

Сегодня Гродно посетил глава Белорусской православной церкви и сказал свое слово в конфликте. 

"Никаких подписей!"

Митрополит Минский и Заславский Вениамин в новом статусе посещал Гродно впервые. Он побывал как в Свято-Рождество-Богородицком женском монастыре. (Он является ставропигиальным, это значит подчиняется напрямую митрополиту. Именно этим монастырем руководит игуменья Гавриила ). Так  и в Свято-Покровском кафедральном соборе. 

По окончании службы прихожане спросили о возможном расколе в гродненской церкви, сообщает телеграм-канал "Гродно Плюс". Митрополит высказался однозначно. Причем, общался с белорусами на белорусском языке. Это происходит впервые за всю историю белорусской церкви - чтобы митрополит говорил с белорусами по-белорусски. 
 
Теги: Гродно
 
 
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Игуменья Гавриила на женском форуме в поддержку Лукашенко выступила в худших традициях католической инквизиции. Хотя в православии и инквизиции-то никогда не...
 
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