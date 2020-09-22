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«Тонут в депрессии или уходят на баррикады» — как вести себя с бизнес-партнерами в условиях кризиса
22.09.2020 18:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ранее мы уже
— После событий в августе 2020 года белорусы живут в очень высоком эмоциональном напряжении. В кабинетах психологов только и говорят что о неопределенности, страхе за будущее и т.д. Предприниматели, которые и до этого были обременены коронакризисом, которые всегда занимали активную жизненную позицию, теперь находятся под прессингом ответственности — ответственности за свой бизнес, свою гражданскую позицию, отношения с клиентами и поставщиками, со своей семьей, в конце концов. Неудивительно, что случаи гипертонических кризов, нервных срывов и острых психозов среди первых лиц бизнеса значительно участились.
Особую роль в данной ситуации начинает играть ваш бизнес-партнер. Человек, чье поведение может колебаться от внезапной апатии и депрессии до маниакального «проваливания в ситуацию», с уходом «на баррикады» из дома на недели (это примеры совершенно реального поведения, которое я наблюдал у клиентов). Как выстраивать отношения с партнером в зависимости от его специфического отношения к происходящему?
Цели бизнеса в период кризиса
Представители белорусского бизнеса уже прошли через такое количество экономических кризисов, что давать какие-либо советы о правильном поведении в такие периоды — неразумно. Однако в силу растянутой на годы «стабильности» нынешний кризис, внезапно получивший еще и политическую окраску, является своего рода «новинкой». Тут есть своя специфика.
Бизнес всегда зависит от конкретных политических и экономических обстоятельств, которые и определяют доступ к ресурсам и потенциал прибыли. При политическом строе, где большая часть решений сосредоточена в руках одного человека, персоны этого человека и приближенных к нему людей активно влияют на бизнес. А значит, и степень «близости» к правителю является определяющей для многих отраслей бизнеса. Поэтому в моменты политической нестабильности, когда неясно, сохранит ли действующий глава страны свое влияние, бизнесменам следует принимать крайне аккуратные и выверенные решения.
Помимо внешних факторов на эти решения влияют и внутренние: ценности партнеров, их отношения с бизнес-сообществом (которое так или иначе поляризуется), политизация коллектива сотрудников и т.д.
Партнеров по бизнесу в этой ситуации может объединять всего две базовые цели:
1. Сохранение бизнеса.
На эти цели влияет:
Поскольку игнорировать эти факторы нельзя — значит, и отношение к ним может стать индикатором адекватного поведения управляющих бизнесом в текущей ситуации. Но как поведение партнера может навредить имиджу вашей компании? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять...
Что влияет на поведение партнера?
На чем строится ваше взаимодействие с партнером в спокойное время и что подвергается давлению во время кризиса?
Все эти вещи должны быть оговорены и согласованы.
Теперь давайте посмотрим, какие типовые формы поведения вы можете наблюдать у своего партнера и что стоит делать для достижения обеих целей бизнеса (выживание и развитие).
1. Ваш партнер пассивен, пребывает в полной апатии
Он вроде и выходит на работу, но совершенно рассеян. Он перестает проявлять инициативу, уходит от принципиальных и неотложных (на ваш взгляд) действий и решений. Говорит, что надо подождать, как будет развиваться ситуация, но делает это не с проактивной позиции (предлагает варианты решений), а с пассивной (ничего не предпринимает, не предлагает и даже не пытается).
Что опасного в таком поведении?
Что делать?
Как правило, человек не осознает своих самых больших страхов и, когда вам удается вытащить их на свет, — сам поражается, насколько гротескными те оказываются. Это уже само по себе сильно уменьшает главную причину стресса. Попытайтесь также поддержать партнера: сообщите ему о своих идеях — о тех, которые держат вас на плаву.
2. Партнер полностью игнорирует ситуацию
То есть — ведет себя так, будто вокруг ничего особенного не происходит. Это проявляется в том, что он не хочет обсуждать происходящее, уделяет внимание мелочам, аккуратной работе, причем не только своей, но и подчиненных. Его задача — «сбежать» от тяжести окружающего мира в стабильные, понятные бизнес-процессы.
В чем причина такого поведения?
Что опасного в таком поведении?
Что делать?
3. Партнер «провалился в ситуацию»: забросил свое участие в бизнесе и «ушел на баррикады»
Причем формально — он все еще может что-то подписывать, в чем-то участвовать. Но урывками и без должной фокусировки. Все свои основные функции он забрасывает, а любые попытки вернуть его в реальность заканчиваются фразами наподобие «Как можно думать о чем-то, когда вокруг происходит такое!». Зачастую альтернативной формой такого поведения является состояние гипомании, когда у человека появляется бешеная энергия (не направленная на работу): он резко в кого-то влюбляется, начинает бурный роман, у него всегда отличное настроение, он испытывает эйфорию и радость от своего единения с другими единомышленниками.
В чем причина такого поведения?
Что опасного в таком поведении?
Что делать?
4. Партнер душой и телом «на баррикадах» и считает, что вы и весь коллектив должны к нему присоединиться
Это самый сложный для бизнеса случай. Во-первых, такое поведение поляризует коллектив, что не идет на пользу его суммарной эффективности. Во-вторых, меняется имидж вашей компании: из хозяйствующего субъекта вы превращаетесь в политического актора. В-третьих, выйдя в политическое поле, вы сразу начинаете идентифицироваться участниками противостояния как друг или враг, а не как производитель товара или услуги.
Что делать?
На чем строить взаимодействие с партнером в период кризиса
Одна из самых дезадаптивных мыслей последнего времени:
«Как я могу зарабатывать деньги, когда в стране происходят такие события?»
Она ведет к неспособности эффективно ориентироваться в ситуации и действовать. При этом что конкретно вы можете сделать, чтобы исправить ситуацию — действительно непонятно. Отсюда и огромное число зачастую абсурдных поступков, которые совершают даже опытные собственники бизнесов.
Но этот вопрос позволяет вновь обратиться к ценностям, лежащим в основе вашего бизнеса. Вспомните:
Ведь все глобальные изменения — не важно, в политике или экономике — запускают для того, чтобы людям стало лучше. Так, может, и вы с вашим продуктом нужны, чтобы людям стало лучше? Во все времена люди должны что-то есть, пить, надевать, отдыхать, общаться и т.д. Так, может, улучшение жизни окружающих — это ваш долг, который вы должны выполнять при любой ситуации в стране? А деньги в этом случае будут лишь мерилом качества вашей работы.
Обсудите все это еще раз. Сам факт этого обсуждения пойдет вам и партнеру на пользу. А если оно закончится еще и ощутимым, устраивающим всех результатом — тогда вы сможете решить большинство эмоциональных проблем и прочертить внятную перспективу для бизнеса. Так что не гнушайтесь говорить о высоком. Этого так не хватает в последнее время.
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Ранее мы уже писали о том, как в условиях нестабильной политико-экономической ситуации выстраивать отношения с сотрудниками и планировать деятельность компании....
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