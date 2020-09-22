«Тонут в депрессии или уходят на баррикады» — как вести себя с бизнес-партнерами в условиях кризиса

Источник материала: ProBusiness

Ранее мы уже писали о том, как в условиях нестабильной политико-экономической ситуации выстраивать отношения с сотрудниками и планировать деятельность компании. Сегодня затронем тему отношений с партнерами. Как выстраивать с ними коммуникации, на что обращать внимание и как реагировать в случае нестандартного поведения партнера? Об этом нам рассказал психолог, консультант по управлению, сооснователь Minsk Knowledge Office Андрей Мирошниченко .

Андрей Мирошниченко

Психолог, консультант по управлению, сооснователь Minsk Knowledge Office

— После событий в августе 2020 года белорусы живут в очень высоком эмоциональном напряжении. В кабинетах психологов только и говорят что о неопределенности, страхе за будущее и т.д. Предприниматели, которые и до этого были обременены коронакризисом, которые всегда занимали активную жизненную позицию, теперь находятся под прессингом ответственности — ответственности за свой бизнес, свою гражданскую позицию, отношения с клиентами и поставщиками, со своей семьей, в конце концов. Неудивительно, что случаи гипертонических кризов, нервных срывов и острых психозов среди первых лиц бизнеса значительно участились.

Особую роль в данной ситуации начинает играть ваш бизнес-партнер. Человек, чье поведение может колебаться от внезапной апатии и депрессии до маниакального «проваливания в ситуацию», с уходом «на баррикады» из дома на недели (это примеры совершенно реального поведения, которое я наблюдал у клиентов). Как выстраивать отношения с партнером в зависимости от его специфического отношения к происходящему?



Фото: unsplash.com

Цели бизнеса в период кризиса

Представители белорусского бизнеса уже прошли через такое количество экономических кризисов, что давать какие-либо советы о правильном поведении в такие периоды — неразумно. Однако в силу растянутой на годы «стабильности» нынешний кризис, внезапно получивший еще и политическую окраску, является своего рода «новинкой». Тут есть своя специфика.

Бизнес всегда зависит от конкретных политических и экономических обстоятельств, которые и определяют доступ к ресурсам и потенциал прибыли. При политическом строе, где большая часть решений сосредоточена в руках одного человека, персоны этого человека и приближенных к нему людей активно влияют на бизнес. А значит, и степень «близости» к правителю является определяющей для многих отраслей бизнеса. Поэтому в моменты политической нестабильности, когда неясно, сохранит ли действующий глава страны свое влияние, бизнесменам следует принимать крайне аккуратные и выверенные решения.

Помимо внешних факторов на эти решения влияют и внутренние: ценности партнеров, их отношения с бизнес-сообществом (которое так или иначе поляризуется), политизация коллектива сотрудников и т.д.

Партнеров по бизнесу в этой ситуации может объединять всего две базовые цели:

1. Сохранение бизнеса.

2. По возможности — развитие бизнеса (с учетом текущей ситуации).

На эти цели влияет:

общее взаимоотношение бизнеса и государства (особенно — в случае существенной доли доходов бизнеса, связанной с государственными заказами, услугами или поставками)

реакция государства в лице проверяющих и контролирующих органов на политическую позицию первых лиц бизнеса

отношение к позиции компании со стороны клиентов, партнеров и бизнес-сообщества.

Поскольку игнорировать эти факторы нельзя — значит, и отношение к ним может стать индикатором адекватного поведения управляющих бизнесом в текущей ситуации. Но как поведение партнера может навредить имиджу вашей компании? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять...

Что влияет на поведение партнера?



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На чем строится ваше взаимодействие с партнером в спокойное время и что подвергается давлению во время кризиса?



Когнитивные схемы — ваши общие представления о целях бизнеса, его базовых ценностях, окружении, продукте и т.д.

Схемы распознавания изменения ситуации и методы реакции компании на эти изменения

Роли относительно управления бизнесом — ваша и вашего партнера.

Все эти вещи должны быть оговорены и согласованы.

При этом и на вас, и на вашего партнера влияют шаблоны оценки ситуации (решения, реакции на те или иные события, эмоции) — то, что психологи называют «бессознательными мыслями». Важно составить общий с партнером арсенал таких мыслей, которые у вас возникают по поводу одних и тех же ситуаций. Сделать это можно, прогнозируя идеи, которые будет высказывать ваш партнер в качестве реакции на те или иные события. То же относится и к вам самому. Пытаясь согласовать эти идеи, рано или поздно вы найдете общие основания для согласованных действий в критических ситуациях.

Теперь давайте посмотрим, какие типовые формы поведения вы можете наблюдать у своего партнера и что стоит делать для достижения обеих целей бизнеса (выживание и развитие).

1. Ваш партнер пассивен, пребывает в полной апатии

Он вроде и выходит на работу, но совершенно рассеян. Он перестает проявлять инициативу, уходит от принципиальных и неотложных (на ваш взгляд) действий и решений. Говорит, что надо подождать, как будет развиваться ситуация, но делает это не с проактивной позиции (предлагает варианты решений), а с пассивной (ничего не предпринимает, не предлагает и даже не пытается).



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В чем причина такого поведения?

Психологи выделяют 3 типичные реакции на угрозу: Стой. Бей. Беги.

Реакция «стой» возникает у животных, чтобы притвориться мертвым, ведь большинство хищников не едят мертвечину. Ступор и апатия вашего партнера похожа именно на эту реакцию. Это, безусловно, реакция на сильный стресс, а вот почему ваш партнер реагирует на стресс именно так — отдельная тема для обсуждения. Важно другое: вы должны понимать, что пока этот стресс не пройдет — требовать от него другого поведения не имеет смысла.

Что опасного в таком поведении?

Главная опасность заключена в том, что вы будете терять время и инициативу, которые так нужны вашему бизнесу в этот непростой период.

Что делать?

Попробуйте выяснить, какие мысли парализуют активность вашего партнера. Это легко сделать, если выбрать нейтральную тему обсуждения — конкретные дела по вашему делу. В процессе разговора вы довольно быстро узнаете, чего ваш партнер опасается. Но не останавливайтесь — продолжайте уточнять причины его страхов до тех пор, пока он не озвучит свой самый главный страх (например, начало гражданской войны и потеря десятилетиями создаваемых отношений с ключевыми клиентами).

Как правило, человек не осознает своих самых больших страхов и, когда вам удается вытащить их на свет, — сам поражается, насколько гротескными те оказываются. Это уже само по себе сильно уменьшает главную причину стресса. Попытайтесь также поддержать партнера: сообщите ему о своих идеях — о тех, которые держат вас на плаву.

2. Партнер полностью игнорирует ситуацию

То есть — ведет себя так, будто вокруг ничего особенного не происходит. Это проявляется в том, что он не хочет обсуждать происходящее, уделяет внимание мелочам, аккуратной работе, причем не только своей, но и подчиненных. Его задача — «сбежать» от тяжести окружающего мира в стабильные, понятные бизнес-процессы.



Фото: unsplash.com

В чем причина такого поведения?

Превалирующий мотив такого поведения — попытка сдержать слишком сильные эмоции, возникающие от восприятия происходящего. Это может быть страх, ужас, тревога и т.д. Может быть, партнер все прекрасно понимает, но вытесняет свои чувства.

Что опасного в таком поведении?

Именно вытесненные эмоции могут привести к внезапным кризисам: нервным срывам, запоям, инфарктам или психозам. В таком состоянии ваш партнер может сознательно или бессознательно игнорировать целые пласты реальности, как бы вы ему на них ни указывали. А значит — принимаемые им решения с высокой степенью вероятности окажутся неадекватными.

Что делать?

Попробуйте чисто по-человечески поинтересоваться у партнера: что с ним происходит, что он чувствует, какие мысли его тяготят? Если у вас получится достучаться до бессознательных мыслей, которые гложут партнера — попробуйте либо подтвердить их (если вы с ними согласны и тем самым разделите с ним тяжесть), либо — доказать, что они преувеличены, а то и неверны. Ваша конечная цель — убедить партнера в том, что выход есть. Так вы сможете вернуть его в реальность и включить в нормальную работу, в которой он не будет ощущать себя одиноким.

3. Партнер «провалился в ситуацию»: забросил свое участие в бизнесе и «ушел на баррикады»

Причем формально — он все еще может что-то подписывать, в чем-то участвовать. Но урывками и без должной фокусировки. Все свои основные функции он забрасывает, а любые попытки вернуть его в реальность заканчиваются фразами наподобие «Как можно думать о чем-то, когда вокруг происходит такое!». Зачастую альтернативной формой такого поведения является состояние гипомании, когда у человека появляется бешеная энергия (не направленная на работу): он резко в кого-то влюбляется, начинает бурный роман, у него всегда отличное настроение, он испытывает эйфорию и радость от своего единения с другими единомышленниками.



Фото: unsplash.com

В чем причина такого поведения?

Ваш партнер воспринял происходящее в стране слишком персонально, он вложил в ситуацию слишком много личного отношения, историй и проблем. «На баррикадах» он может решать проблемы, которые ему не удалось решить когда-то давно. Вроде противостояния с отцом, конфликтов с «гопниками» в школе, неурядиц в семье и много чего другого. Поэтому меры в его участии в политическом противостоянии нет.

Что опасного в таком поведении?

Опасность состоит не только в том, что из-за отсутствия партнера в привычной работе все может пойти вразнос. Важно и то, что за бешеным всплеском активности обязательно наступает спад и депрессия. Не говоря об угрозе психическому здоровью вашего партнера, это чревато еще и «злокачественными» для бизнеса решениями (например, преднамеренное разваливание бизнеса из-за разочарования в нем).

Что делать?

Если мы говорим не про клиническую манию (а здесь может помочь только психиатр, к которому люди в маниакальном состоянии сами обычно не обращаются), то вам надо научиться «заземлять» партнера. Напоминать ему о проблемах, которые не решатся без его участия. Обращать его внимание на происходящее конкретно с ним. Обращать внимание его родных и близких на происходящее с партнером. Хотя все это помогает очень редко. Поэтому перестраховывайтесь, по максимуму дублируйте функции партнера, одним словом — ждите, когда он вернется «с баррикад». И постарайтесь сделать так, чтобы все публичные заявления ваш партнер делал от своего лица, а не от лица компании, дабы ее имидж не пострадал.

4. Партнер душой и телом «на баррикадах» и считает, что вы и весь коллектив должны к нему присоединиться

Это самый сложный для бизнеса случай. Во-первых, такое поведение поляризует коллектив, что не идет на пользу его суммарной эффективности. Во-вторых, меняется имидж вашей компании: из хозяйствующего субъекта вы превращаетесь в политического актора. В-третьих, выйдя в политическое поле, вы сразу начинаете идентифицироваться участниками противостояния как друг или враг, а не как производитель товара или услуги.



Фото: unsplash.com



В чем причина такого поведения?

Возможно, ваш партнер привык нарушать границы и использовать что-то не по назначению (включая ваш совместный актив — компанию). Возможно, такие вещи происходили постоянно, но декорации и обстановка в каждом случае отличались, из-за чего это не так бросалось в глаза. Дело может быть и в некоей сверхценной идее, которая, по мнению вашего партнера, стоит выше любых других интересов. Все это может быть обусловлено теми же личностными причинами, что и в предыдущем пункте. В крайней стадии такое поведение прямо указывает на психопатию.



Что опасного в таком поведении?

По сути, ваш партнер пребывает в состоянии аффекта. Его аффективное поведение может привести к ряду последствий:

резкому падению работоспособности коллектива (из-за того, что сотрудников вовлекают в деятельность, на которую они не подписывались)

к потере клиентов

к разрушению бизнеса через наступившие (как следствие) санкции госорганов

к утрате фокуса на экономической деятельности и потере инициативы, позиций компании на рынке.

Что делать?

Если вы не считаете поведение своего партнера правильным, то стоит в очередной раз проговорить с ним возможные последствия его поведения. Если до него не дойдет (а скорее всего, до него не дойдет) — то задать ему жесткие границы. Из разряда: делай все строго в рамках своих функций и без политической повестки.

Если у вас есть ресурсы влияния на партнера — воспользуйтесь ими, чтобы на время отстранить его от принятия решений и деятельности по управлению фирмой.

Если же его поведение — очередное проявление его привычной натуры и стиля ведения дел — стоит задуматься, а нужен ли вам вообще такой партнер. И пока будете думать, приведите все имеющиеся силы и ресурсы в «повышенную боевую готовность» с целью не пускать партнера за рамки, не дать ему развалить компанию.

На чем строить взаимодействие с партнером в период кризиса



Фото: unsplash.com

Одна из самых дезадаптивных мыслей последнего времени:

«Как я могу зарабатывать деньги, когда в стране происходят такие события?»

Она ведет к неспособности эффективно ориентироваться в ситуации и действовать. При этом что конкретно вы можете сделать, чтобы исправить ситуацию — действительно непонятно. Отсюда и огромное число зачастую абсурдных поступков, которые совершают даже опытные собственники бизнесов.

Но этот вопрос позволяет вновь обратиться к ценностям, лежащим в основе вашего бизнеса. Вспомните:

Какую ценность для клиента создает ваш продукт?

Важна ли эта ценность в период кризиса?

Приносит ли ваш продукт людям прямую пользу, делает ли их жизнь лучше?

Ведь все глобальные изменения — не важно, в политике или экономике — запускают для того, чтобы людям стало лучше. Так, может, и вы с вашим продуктом нужны, чтобы людям стало лучше? Во все времена люди должны что-то есть, пить, надевать, отдыхать, общаться и т.д. Так, может, улучшение жизни окружающих — это ваш долг, который вы должны выполнять при любой ситуации в стране? А деньги в этом случае будут лишь мерилом качества вашей работы.

Обсудите все это еще раз. Сам факт этого обсуждения пойдет вам и партнеру на пользу. А если оно закончится еще и ощутимым, устраивающим всех результатом — тогда вы сможете решить большинство эмоциональных проблем и прочертить внятную перспективу для бизнеса. Так что не гнушайтесь говорить о высоком. Этого так не хватает в последнее время.

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