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Золото 750-й пробы государство будет скупать дороже 100 рубля за грамм

22.09.2020 18:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Цены на драгоценные металлы, которые государство покупает у граждан в изделиях и ломе, меняются в Беларуси с 22 сентября.

Золото 750-й пробы государство будет скупать дороже 100 рубля за грамм
Фото chassribla.com.ua

Согласно постановлению Минфина № 35 от 14 сентября 2020 года, новые скупочные цены на золото в изделиях и ломе за один грамм составят:

375-я проба — 55,15 рубля (ранее 47,39 рубля); 500-я — 73,54 рубля (ранее 63,19 рубля); 583-я, 585-я — 86,04 рубля (ранее 73,93 рубля); 750-я — 110,30 рубля (ранее 94,79 рубля); 900-я — 132,36 рубля (ранее 132,36 рубля); 916-я — 134,72 рубля (ранее 115,76 рубля); 950-я — 139,72 рубля (ранее 120,06 рубля); 958-я — 140,89 рубля (ранее 121,07 рубля).

Серебро в изделиях и ломе за грамм с 22 сентября принимается у населения по цене: 750-я проба — 1,55 рубля (ранее 1,06 рубля); 800-я — 1,65 рубля (ранее 1,13 рубля); 875-я — 1,80 рубля (ранее 1,23 рубля); 916-я — 1,89 рубля (ранее 1,29 рубля); 925-я — 1,91 рубля (ранее 1,30 рубля); 960-я — 1,98 рубля (ранее 1,35 рубля).

Скупочная цена на платину 950-й пробы в изделиях и ломе составит 66,35 рубля (ранее 56,34 рубля) за грамм.

Прежние цены действовали с 17 августа 2020 года.

 
 
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Цены на драгоценные металлы, которые государство покупает у граждан в изделиях и ломе, меняются в Беларуси с 22 сентября.
 
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