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Лидеру Gods Tower дали 8 суток за бесплатный концерт в Минске

22.09.2020 18:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в Минске судили лидера гомельской группы Gods Tower Владислава Новожилова, известного как Lesley Knife. Ему дали 8 суток ареста.

Лидеру Gods Tower дали 8 суток за бесплатный концерт в Минске
Фото: haydamak.livejournal.com

Как ранее сообщали «Сильные Новости», 19 сентября Владислав Новожилов и Александр Помидоров устроили бесплатный концерт в Минске. Тут же подоспели автобусы без опознавательных знаков, из него вышли люди в штатском и неизвестные в форме без опознавательных знаков. После этого двух музыкантов задержали. Александра Помидорова также осудили — ему дали 8 суток.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске судили лидера гомельской группы Gods Tower Владислава Новожилова, известного как Lesley Knife. Ему дали 8 суток ареста.
 
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