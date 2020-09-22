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Лидеру Gods Tower дали 8 суток за бесплатный концерт в Минске
Источник материала: Навiны
Сегодня в Минске судили лидера гомельской группы Gods Tower Владислава Новожилова, известного как Lesley Knife. Ему дали 8 суток ареста.
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Сегодня в Минске судили лидера гомельской группы Gods Tower Владислава Новожилова, известного как Lesley Knife. Ему дали 8 суток ареста.
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