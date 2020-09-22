«Моя последняя сигарета»: героиня мема «о курящей девушке и ОМОНе» рассказала историю вирусных фотографий

Источник материала: KYKY

Новым кумиром беларусов стала девушка, невозмутимо курящая, пока двое омоновцев ведут ее под руки. Фотографии с этой сценой облетели соцсети: мемные кадры в основном сопроводили подводкой в духе «Ты задерживаешь меня, но делаешь это без уважения». А в комментариях под опубликованными в интернете снимками восхищение беларуске выразил ну практически каждый первый. «Еврорадио» поговорило с героиней вирусных фото, чтобы узнать их историю от первого лица.

Ту самую девушку зовут Яна, она байкерша. Принесшие минчанке мгновенную любовь соцсетей фотографии были сделаны 20 сентября, во время Марша справедливости в Минске. В тот день девушку задержали около 18:00 в районе Академии наук.

«Шла уже домой, после акции, на остановку, — вспоминает собеседница «Еврорадио». — Ну и получается, что немного не дошла. Я закурила и периферийным зрением увидела, что сзади двое омоновцев подлетают. Схватили меня под руки. Я не сопротивлялась. А смысл мне сопротивляться? Я им сразу сказала: не надо меня тянуть — я пойду сама. Но они продолжали меня тянуть.

А я иду так вальяжно, потому что понимаю, что это моя последняя сигарета в ближайшие дни. Так обидно было: только-только закурила».

Яну привезли в Советское РУВД, на нее составили два протокола: «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» (23.34) и «Неповиновение законным требованиям должностному лицу при исполнении» (23.4). Ночь минчанка провела в Жодинском СИЗО, потому что, как она услышала от сотрудников милиции, минский изолятор на Окрестина к тому моменту был переполнен.

На следующий день Яну судили. Ее признали виновной в участии в незаконном митинге и выдали за это штраф в 135 рублей. При этом девушке удалось доказать, что она не сопротивлялась при задержании.

Вечером 21 сентября, вернувшись из Жодино в Минск, Яна узнала, что кадры с ее участием превратились в мемы: «Волонтеры, которые дежурят возле Жодино, довезли меня домой. Мне остается несколько метров до подъезда, и тут от подруги прилетает сообщение — эта фотография. Я посмеялась, а потом понеслось — как плотину прорвало. И эти фото из каждого утюга. Я не ожидала такого абсолютно. Тогда даже не знала, что меня кто-то снимает. И такой резонанс, и столько слов поддержки — это что-то невероятное».

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