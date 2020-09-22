Мама за рулем пьяная, дети без автокресел: случай в Речицком районе (видео)

Источник материала: Onliner

В МВД рассказали, что в минувшую пятницу, 18 сентября, сотрудники отдела ГАИ Речицкого РОВД обратили внимание на выезжающий с АЗС автомобиль Kia. Водитель, 41-летняя женщина, перевозила детей с нарушением ПДД.

— В салоне находились трое малолетних детей (от 6 месяцев до 7 лет), только один из них — в детском кресле. Во время беседы у милиционера появились подозрения, что водитель может быть пьяна, — сообщили в МВД. — Женщине предложили пройти медицинское освидетельствование, результат — 1,24 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Свое состояние женщина объяснила проблемами в семье. Вместе с детьми ее отвезли домой.

В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение правил перевозки детей.

Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 18.16 Кодекса об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года.