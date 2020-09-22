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Печкин-style: питерский механик удивительно похож на персонажа из мультика

22.09.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Почтальон Печкин рассекает по Санкт-Петербургу на велосипеде, носит брезентовый плащ и шапку ушанку. Это сорокачетырехлетний Дмитрий Сидоркевич, который в обычной жизни чинит мотоциклы и спасает бездомных котят, а для поднятия настроения себе и окружающим перевоплощается в сказочного персонажа.

© Photo : "Союзмультфильм" (1980)
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"У меня посылка для вашего мальчика, только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету", – эта известная фраза из мультфильма от Дмитрия звучит очень естественно.

Своего сходства со мульт-почтальоном он не отрицает.

"Началось с того, что знакомые просто стали называть Печкин, потому что длинный нос, высокий рост, усы. В шапке-ушанке либо в бескозырке похож на всем известного героя. Это где-то лет пять-шесть назад началось. А в прошлом году, скажем, за счет покупки данного брезентового плаща дополнился именно такой образ", – рассказывает Дмитрий о своем образе.

А однажды механик договорился с местной пирожковой и на Пасху привозил покупателям куличи – просто заезжал к ним по пути на работу.

© Sputnik / Сергей Старостенко
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"Пара человек откликнулись. То есть, к ним почтальон Печкин привез куличи из пирожковой. И им весело, и родителям, и детям, как говорится. Да и пока едешь по улице, машины сигналят там и прочее. Настроение поднимается", – рассказал Дмитрий.

В отличие от Печкина из сказки, Дмитрий с котами ладит. Подбирает котят и выхаживает их. А в этом году Сидоркевич побывал на студии "Союзмультфильм", где снимают продолжение истории о деревне "Простоквашино".

Смотрите на видео, как механик мастерской выглядит в костюме "Печкин style". Кстати, он ведет одноименную страницу в соцсетях – и туда выкладывает свои снимки с цитатами из историй про Простоквашино.

 
 
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Смотрите на видео, как механик мастерской выглядит в костюме "Печкин style". Кстати, он ведет одноименную страницу в соцсетях – и туда выкладывает свои снимки с...
 
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