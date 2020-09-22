Традиционные завтраки попали в список самых вредных

Источник материала: Ежедневник

фото: eda-land.ru

Что нельзя есть на завтрак, рассказала врач-диетолог.

Врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала о блюдах, которые не стоит есть на завтрак, пишет Лента.ру .

В их число попали каши быстрого приготовления. Причина: они резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина. Этот гормон, в свою очередь, приводит к снижению сахара. В результате после употребления такой каши у человека быстро появляется чувство голода.

Кроме того, врач не рекомендует есть по утрам мюсли и хлопья, залитые молоком или соком. В список нежелательных попали также свежевыжатые соки и смузи, а также бутерброды и тосты с джемом или шоколадной пастой. Эти напитки содержат большое количество простых сахаров.