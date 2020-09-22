Слух: iPhone 12 mini получит «урезанную» начинку

Источник материала: Tut.by

Скоро Apple представит новые смартфоны серии iPhone 12. Недавно мы узнали, как они точно будут называться и за сколько продаваться в США. А сейчас в Сети раскрыли подробности про самый миниатюрный аппарат в готовящейся к анонсу линейке — iPhone 12 mini. Об этом сообщает mydrivers.com .





Что было известно заранее: аппарат, как и другие смартфоны, выполнят в дизайне нынешних iPad Pro и оснастят экраном с OLED-матрицей на 5,4 дюйма. Девайс получит поддержку 5G-сетей и сдвоенную основную камеру.

Ранее заявлялось, что все смартфоны iPhone 12 получат процессор Apple A14 Bionic, который недавно анонсировали вместе с iPad Air (4-го поколения). Теперь же говорится, что iPhone 12 mini якобы получит процессор Apple B14 — замедленную версию A14. Предположительно, она будет отличаться пониженной частотой работы ядер. А еще Apple B14 якобы собираются использовать в относительно недорогих смартфонах линейки iPhone SE, который выйдут позже.

Издание iXBT добавляет: аналитики уверены, что Apple приложит все усилия для того, чтобы сделать стартовую цену на линейку iPhone 12 максимально низкой, особенно для индийского рынка. Индия и Китай являются крупнейшими рынками мобильных устройств, но позиции Apple в Индии пока довольно слабы. В начале года компания занимала всего 2% местного рынка.

Что известно о смартфонах до анонса

Новый iPhone 12 mini оснастят экраном на 5,4 дюйма, iPhone 12 — на 6,1 дюйма, iPhone 12 Pro — на 6,1 дюйма, iPhone 12 Pro Max — на 6,7 дюйма. Все четыре девайса получат OLED-панели, возможность работать в 5G-сетях, а также сдвоенные и строенные основные камеры. Правда, из комплектов поставки пропадут проводные наушники и адаптеры питания. Останется только кабель с USB-C на Lightning.

Еще один известный аналитик — Минг-Чи Куо — недавно заявил, что ждать от линейки поддержки экранами 120 Гц не стоит. Эту фишку якобы приберегли на следующий год. Зато объем постоянной памяти, скорее всего, возрастет до 128 ГБ. Оперативной памяти в iPhone 12 mini и iPhone 12 будет 4 ГБ, в Pro-версиях — 6 ГБ. Правда, уменьшатся емкости батареи. Компенсировать это собираются за счет менее «прожорливого» процессора, изготовленного по 5-нм техпроцессу.

А еще появятся новые цвета корпуса: как минимум iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут доступны в темно-синем цвете — прямо как новенькие смарт-часы Watch Series 6.

Ранее сообщались и приблизительные цены аппаратов в США. Так, iPhone 12 mini получится купить по цене от 749 долларов, iPhone 12 — от 799 до 849 долларов. Топовые Pro-модели, вероятно, оценят в 999 и 1099 долларов за стартовые конфигурации, хотя ценник может подскочить.

Скорее всего, 30 сентября Apple наконец объявит дату презентации новинок — ее назначат на 6 октября. Впрочем, есть небольшой шанс, что устройства все же представят 30 сентября и что искусственно затягивать интригу не будут. Но есть нюанс: 30 сентября — это среда, а 6 октября — вторник. Как правило, анонсы Apple происходят по вторникам, а продажи стартуют в пятницу на следующей за ней неделе.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Apple: