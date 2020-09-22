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Сайт МВД Беларуси заработал спустя 19 дней отсутствия доступа

22.09.2020 19:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 сентября стал вновь доступен официальный сайт МВД Беларуси. В пресс-службе ведомства заявили, что она  «по техническим причинам была приостановлена».


Изображение использовано в качестве иллюстрации

В Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси появилось такое сообщение: «Официальный сайт ведомства, работа которого по техническим причинам была приостановлена, теперь снова функционирует. Приносим извинения за временные неудобства. Уверены, что количество пользователей интернет-ресурса будет расти и все желающие смогут в привычном режиме воспользоваться его возможностями в полном объеме».

Напомним, доступ к интернет-ресурсу пропал 3 сентября — таким образом, он был недоступен 19 дней.

— Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем, — сообщали тогда в пресс-службе МВД.

По сообщениям изданий «Наша Нива» и телеканала «Белсат», неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, а именно: разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы «сохранить все размещенные на нем материалы».

По данному факту проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства по ч. 1 ст. 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации», которая предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до 3 месяцев, сообщал Sputnik Беларусь.

 
 
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Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.
 
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