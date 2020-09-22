Товариществам «Каскада», где висели БЧБ-флаги, РОЧС выставил огромный штраф. Что думают местные?

Источник материала: Tut.by

В жилом комплексе «Каскад» с прошлой недели проходят проверки РОЧС. Товариществам уже выписали огромные штрафы — по двести базовых. Местные возмущены, говорят, что раньше таких проверок не было. Но это не испугало людей, они выходят на дворовые чаепития и обжалуют постановления о нарушениях. Спросили у жителей «Каскада», что они думают о штрафах, а еще узнали, для чего объединяться всем двором.





«Оказалось, соседи — приятные люди». Как жители «Каскада» проводят вместе вечера

Вечер во дворе «Каскада» напоминает небольшой праздник: мамы разливают чаи, дети бегают вокруг стола с угощениями, под окнами дома играет солист группы «Крама» Игорь Ворошкевич. На окнах — флаги, новогодние огоньки.

Все организаторские роли жители распределяют заранее — каждый отвечает за свою часть праздника. Такие вечера в «Каскаде» стали уже привычными.

В понедельник, 21 сентября, атмосфера была такой.

Местная жительница Изя рассказывает, что люди сплотились еще 9 августа: вышли на улицу, когда не было интернета.

— После этого кто-то ходил по дворам и оказывал людям медицинскую помощь, кто-то дежурил у открытых дверей подъезда, чтобы впускать, кого надо, и не впускать всяких бандитов. Без интернета мы поняли, что мы классные, дружные, смелые и рассчитывать можем только на себя, — говорит Изя.









Девушка говорит, что живет в «Каскаде» с 2012 года, но до этого лета из соседей знала только одну девушку. Чат и раньше был, но люди там в основном обсуждали бытовые вопросы.

— Когда во двор из-за флажков приехали МЧС, ОМОН, глава администрации Фрунзенского района — тогда сильно сплотились. И каждый раз, когда они приезжают, выходит все больше людей.

Архитектор Саша тоже говорит, что люди стали объединяться, когда в жилой комплекс стали приезжать неизвестные и снимать флаги, которые висят между домами.

— Когда они ходили под окнами и альпинисты спускались с крыши, мы бросили работу, вылезли в окна, включили «Перемен» и наблюдали за происходящим. Как оказалось, соседи — приятные люди, — рассказывает девушка.

Она допускает: кто-то ожидал, что штрафы перессорят соседей разных взглядов, но этого не произошло.

Айтишник Антон считает, что проверки начались из-за злости властей: они ничего не могут поделать с активными гражданами.

— Такой абсурд рождает инфраструктуру. Теперь у нас уже есть команда на все случаи жизни.





Местные говорят: раньше если и случались проверки МЧС, то оговаривались реальные сроки для решения вопросов — год или полгода. Все-таки средства за устранение нарушений нужно распределить между всеми жильцами товарищества, вписать в жировку, перевести на счет, отчитаться за распределение средств. А о таких больших штрафах, как сейчас, жители «Каскада» раньше не слышали.

— Когда повесили флаги, начали давить товарищества, потому что поняли, что «Каскад», как и «Новая Боровая», как и «Маяк Минска», Червякова и другие прекрасные дворы становятся символом единства народа. Так как за флаги по закону нам сделать ничего не могут, то решили, что проще всего выписывать самые большие штрафы, не давая адекватных сроков на устранения, а найти нарушения в таком большом комплексе — очень легко, — говорит Изя.

Когда начались проверки МЧС в «Каскаде» и чем закончились

Сначала в ЖК «Каскад» приехали МЧС, автозаки, глава Фрунзенского района, чтобы снять флаги, которые висели между домами. Люди вышли из квартиры, не пускали силовиков и кричали: «Бандиты!». Местные за это время успели снять символику, а позже вывесили ее снова.

Потом дома «Каскада» пришли проверять из РОЧС. Первый заместитель Фрунзенского РОЧС Вячеслав Савкович составил протоколы о нарушениях правил пожарной безопасности. Вот что было не так:

пожарные краны внутреннего пожарного водопровода частично не укомплектованы рукавами и стволами пожарными;

доводчики лифтовых холлов частично не работают;

есть строительный мусор на путях эвакуации;

невозможно открыть дверь лифтового холла изнутри без ключа;

допускается фиксация открытых противопожарных дверей лифтовых холлов;

устроены тамбуры квартир.



Двор «Каскада» 5 сентября, когда флаги приехали снимать МЧС и ОМОН

Протоколы выписали по части 1 статьи 23.56 КоАП «Нарушение законодательства о пожарной безопасности» с пометкой, что правонарушением вред не причинен.

Тем не менее четыре товарищества получили штраф. Каждое по 200 базовых величин (максимум по этой статье) — это 5400 рублей.

Штрафы выписали и председателям товариществ как должностным лицам: 29 базовых одному председателю и 30 — второму.

Как будут списываться штрафы, еще неизвестно.

Один из председателей товарищества рассказывает, что недавно выписали еще одно постановление, но размеры штрафа и нарушения неизвестны, так как проверка проводилась без представителя «Каскада».

— Всего четыре раза начинали административные процессы, два из них закончились постановлением и наложением взыскания. По одному — 200 базовых (его мы обжалуем в суде), по второму постановления мы еще не получили. Еще два протокола у МЧС мы отбили — по ним прекратили административные процессы. Они тоже касались четырех товариществ собственников, — говорит представитель одного из ТС.





Местные жители собрали подписи с требованием «прекратить произвол»

Местные жители считают такие наказания необоснованными. Воскресным утром 20 сентября люди встретились и собрали более 600 подписей.

Они требуют «сократить размеры штрафов за незначительные нарушения техники пожарной безопасности до разумных пределов, выносить предписания на устранение недостатков в реально выполнимые сроки», «отменить заведомо неправомерные санкции по нефункционирующим и не введенным в эксплуатацию объектам», а также «безусловно прекратить произвол всех контролирующих организаций».



Во время сбора подписей 20 сентября. Фото: читатель TUT.BY

Копию письма с подписями отправили в администрацию Фрунзенского района, в Мингорисполком, Мингорсовет, депутату Марии Василевич.

Местный житель Дмитрий говорит, что огромные штрафы ставят под угрозу существование товарищества, поэтому подписи собирали у всех жителей, невзирая на их политическую позицию.

— Если каждую неделю ходить с такими проверками и выписывать штрафы, то жильцы будут вынуждены обанкротить товарищество и перейти в ЖЭС. Некоторые сотрудники администрации пытались преподнести это так, будто штрафы дают из-за флагов, но за флаги нам никаких штрафов не давали, предписаний не выписывали, протоколов никто не видел. По нашему мнению, статью 21.13 флаги не нарушают и не портят фасады, потому что они на фасадах не висят.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации в ЖК «Каскад».



