Стало известно, когда Том Круз отправится в космос ради съемок нового фильма

Источник материала: Tut.by

В Twitter-аккаунте Space Shuttle Almanac появился путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. И в этом плане есть «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon, где пассажирами (или туристами) станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман.