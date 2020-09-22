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Стало известно, когда Том Круз отправится в космос ради съемок нового фильма
Источник материала: Tut.by
В Twitter-аккаунте Space Shuttle Almanac
«Туристическая поездка» на Crew Dragon запланирована на октябрь 2021 года. Портал
Напомним, в мае 2020 года
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Это стало известно благодаря тому, что в Twitter-аккаунте Space Shuttle Almanac появился путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года.
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