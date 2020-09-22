ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, когда Том Круз отправится в космос ради съемок нового фильма

22.09.2020 19:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Twitter-аккаунте Space Shuttle Almanac появился путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. И в этом плане есть «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon, где пассажирами (или туристами) станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман.

«Туристическая поездка» на Crew Dragon запланирована на октябрь 2021 года. Портал ScreenRant пишет, что пассажирами-туристами станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман плюс еще один неназванный пассажир — возможно, продюсер или оператор. А сопровождать их будет астронавт Майкл Эладио Лопес-Алегриа.

Напомним, в мае 2020 года стало известно, что NASA и актер Том Круз обсуждают возможность создания нового фильма в космосе на Международной космической станции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это стало известно благодаря тому, что в Twitter-аккаунте Space Shuttle Almanac появился путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что делать для профилактики варикоза? Четыре понятных совета, которые работают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus
22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика