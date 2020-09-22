Стало известно, когда Том Круз отправится в космос ради съемок нового фильма

Источник материала: Tut.by

В Twitter-аккаунте Space Shuttle Almanac появился путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. И в этом плане есть «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon, где пассажирами (или туристами) станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz — Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020

«Туристическая поездка» на Crew Dragon запланирована на октябрь 2021 года. Портал ScreenRant пишет, что пассажирами-туристами станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман плюс еще один неназванный пассажир — возможно, продюсер или оператор. А сопровождать их будет астронавт Майкл Эладио Лопес-Алегриа.

Напомним, в мае 2020 года стало известно , что NASA и актер Том Круз обсуждают возможность создания нового фильма в космосе на Международной космической станции.