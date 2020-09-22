Что делать для профилактики варикоза? Четыре понятных совета, которые работают

Источник материала: Tut.by

Варикоз ног является частым состоянием, особенно у женщин. Начинаясь почти незаметно с легкого эстетического недостатка, он может приводить к серьезным проблемам, включая боль, зуд, жжение, ночные судороги и даже трофические язвы. Трудно поспорить с тем, что профилактика всегда дешевле, проще и безопаснее лечения. Что вы можете сделать для предупреждения варикоза и хронической венозной недостаточности? Рассказывает блог Talon.by .



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Регулярные умеренные физические нагрузки. Простой совет, о котором многие забывают. Гуляйте, бегайте, плавайте, ходите в спортзал, катайтесь на велосипеде, самокате или скейтборде, а также не забывайте делать перерывы в сидячей работе на приседания. Но только без лишнего фанатизма. Просто напоминайте ногам о том, что их основная функция — перемещать вас в пространстве. Чтобы они не ленились, и ваш икроножный мышечный насос всегда был в тонусе. Регулярное полноценное питание. Намеренно не станем останавливаться на конкретных продуктах «для ног», поскольку организм является очень сложной и взаимосвязанной системой. Он нуждается в полном спектре нутриентов, витаминов и минералов — только так ваш организм будет работать на все 100%. И только в этом случае ваши ноги будут в полном порядке. Никакая «волшебная ягода» не решит проблему варикоза. Увы и ах. Контроль массы тела. Внутренние органы и сосуды рассчитаны на адекватное соотношение вашего роста и веса. Поэтому если вы превышаете границы ИМТ, есть немалая вероятность проблем с ногами и не только. Возможно, в данный момент все прекрасно. Но, как говорится, Аннушка уже разлила масло… Компрессионный трикотаж. Если ваш ближайший родственник страдает варикозом, задумайтесь о периодическом ношении компрессионного трикотажа. А если вы девушка, то поставьте обувь на каблуке в шкаф. Желательно в чужой и навсегда. Это не гарантия отсутствия проблем в будущем, но компрессия может отсрочить и/или облегчить варикоз в последующие годы.

Вы скажете, что указанные советы из серии «Капитан Очевидность спешит на помощь». Да, это так. Но ведь укрепление здоровья является скучным занятием, по большей части состоящим из прописных истин. И волшебных пилюль пока не изобрели, кто бы вам ни доказывал обратное. Поэтому здесь намеренно не указываются различные БАДы, нутриенты, мази и гели, а также массаж — все это имеет определенные противопоказания и должно рассматриваться врачом применительно к конкретному пациенту.

Так что берегите здоровье и стойте на ногах уверенно!