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Комитет Сената США рекомендовал кандидатуру Фишер на должность посла в Беларуси
Источник материала: АФН
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США во вторник рекомендовал палате полного состава утвердить кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на должность американского посла в Минске.
Трансляция заседания велась на сайте комитета, передает ТАСС.
Кандидатура теперь будет рассмотрена полным составом верхней палаты американского законодательного органа, большинством в которой обладают республиканцы.
Кандидатуру Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Беларуси внес на утверждение Сенату Конгресса США в начале мая президент США Дональд Трамп.
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Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США во вторник рекомендовал палате полного состава утвердить кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по...
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