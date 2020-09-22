Бес попутал? Игуменья Гавриила попросила прощения

Настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно попросила прощения у всех, кого «оскорбило или задело» ее выступление 17 сентября на женском форуме «За Беларусь», сообщает портал Белорусской православной церкви (БПЦ).

Игуменья Гавриила Глухова. Фото church.by

Настоятельница монастыря объяснила свои высказывания «переживаниями за судьбу Родины» и призвала всех «стремиться к миру, согласию и любви».

Выступая 17 сентября в «Минск-Арене» на организованном в поддержку Александра Лукашенко женском форуме «За Беларусь», игуменья Гавриила резко раскритиковала проходящие в стране протесты.

«Давайте трезво осмыслим, к какой «свободе» и переменам призывают нас? — обратилась она к участникам форума. — К той лжесвободе, где родившийся ребенок до совершеннолетия не знает, кто у родителей — сын или дочь, когда родителей вместо святых слов «мама» и «папа» называют «родитель номер один» или «номер два». К той лжесвободе, когда через мерзкую паутину Nexta и их кураторы призывают к забастовкам, к нарушению правопорядка, к оскорблению и даже линчеванию властей, правоохранителей, депутатов и нас, законопослушных граждан. К той лжесвободе, где, на первый взгляд, лукавая, безобидная цепь солидарности женщин с цветами и белыми лентами [стоит] с поднятыми вверх руками. Но сложенные пальцы этих рук напоминают нам руки лидеров деструктивных сект. Поверьте мне, это только сектанты ходят и показывают эти знаки».

«Мы видим толпу безумцев, которых жалко, за которых хочется молиться, перед которыми хочется встать на колени и просить: «Остановитесь!» И которые под остервенелые звуки автомобильных клаксонов из венесуэльских революционных сценариев, в руках и на плечах, и на голове, и даже, прошу прощения, на заднем месте, прикрепившие чужеродный, но якобы свой национальный бел-червонно-белый стяг, как разъяренное стадо, вопят на весь город бесовские выкрики», — заявила игуменья Гавриила.

На следующий день председатель синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин написал в своем «Фейсбуке», что настоятельница монастыря была на этом мероприятии по благословению митрополита Вениамина, но он «не был информирован о том, что это не просто какое-то «женское» мероприятие, но мероприятие с определенным политическим подтекстом».

«Был ли нарушен принцип невмешательства в политику матушкой Гавриилой в ее речи? По-видимому, да. Но, в любом случае, матушка выразила свое мнение, которое просим не вменять всей БПЦ», — подчеркнул он.

Ранее, по информации регионального новостного сайта «Блог Гродно» , игуменья Гавриила выступила с инициативой по сбору подписей за отзыв с епископской кафедры архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, который после президентских выборов несколько раз публично осудил происходящее в стране насилие и беззаконие. Он также поддержал женщин, которые после брутальных действий силовиков стали выходить на протест с цветами, и подчеркнул, что верит в способность любви и мира «вернуть правду в наши души».

В сложившуюся в Гродненской епархии ситуацию вмешался митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. После богослужения в Свято-Покровском кафедральном соборе Гродно 22 сентября православный иерарх призвал духовенство и паству епархии решать проблемы согласованно, не допуская распрей. Видеофрагмент его наставления распространил телеканал «Гродно Плюс».

«Я хочу, если владыка (архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий. — БелаПАН) меня поддержит, чтобы Гродненская епархия была лучшей епархией в Русской православной церкви. И никаких подписей не собирать ни в какую сторону! Всё на этом. Я приехал — помолились, немного поговорили. Теперь мы обсудим с владыкой, с духовенством еще некоторые вопросы, и всё. Никаких подписей, никаких противопоставлений! Только вместе [решаем проблемы] — в мире», — наказал патриарший экзарх на белорусском языке.