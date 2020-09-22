|
Бес попутал? Игуменья Гавриила попросила прощения
Источник материала: Навiны
Настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно попросила прощения у всех, кого «оскорбило или задело» ее выступление 17 сентября на женском форуме «За Беларусь»,
Настоятельница монастыря объяснила свои высказывания «переживаниями за судьбу Родины» и призвала всех «стремиться к миру, согласию и любви».
Выступая 17 сентября в «Минск-Арене» на организованном в поддержку Александра Лукашенко женском форуме «За Беларусь», игуменья Гавриила резко раскритиковала проходящие в стране протесты.
«Давайте трезво осмыслим, к какой «свободе» и переменам призывают нас? — обратилась она к участникам форума. — К той лжесвободе, где родившийся ребенок до совершеннолетия не знает, кто у родителей — сын или дочь, когда родителей вместо святых слов «мама» и «папа» называют «родитель номер один» или «номер два». К той лжесвободе, когда через мерзкую паутину Nexta и их кураторы призывают к забастовкам, к нарушению правопорядка, к оскорблению и даже линчеванию властей, правоохранителей, депутатов и нас, законопослушных граждан. К той лжесвободе, где, на первый взгляд, лукавая, безобидная цепь солидарности женщин с цветами и белыми лентами [стоит] с поднятыми вверх руками. Но сложенные пальцы этих рук напоминают нам руки лидеров деструктивных сект. Поверьте мне, это только сектанты ходят и показывают эти знаки».
«Мы видим толпу безумцев, которых жалко, за которых хочется молиться, перед которыми хочется встать на колени и просить: «Остановитесь!» И которые под остервенелые звуки автомобильных клаксонов из венесуэльских революционных сценариев, в руках и на плечах, и на голове, и даже, прошу прощения, на заднем месте, прикрепившие чужеродный, но якобы свой национальный бел-червонно-белый стяг, как разъяренное стадо, вопят на весь город бесовские выкрики», — заявила игуменья Гавриила.
На следующий день председатель синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин написал в своем «Фейсбуке», что настоятельница монастыря была на этом мероприятии по благословению митрополита Вениамина, но он «не был информирован о том, что это не просто какое-то «женское» мероприятие, но мероприятие с определенным политическим подтекстом».
«Был ли нарушен принцип невмешательства в политику матушкой Гавриилой в ее речи? По-видимому, да. Но, в любом случае, матушка выразила свое мнение, которое просим не вменять всей БПЦ», — подчеркнул он.
Ранее, по информации регионального новостного сайта
В сложившуюся в Гродненской епархии ситуацию вмешался митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. После богослужения в Свято-Покровском кафедральном соборе Гродно 22 сентября православный иерарх призвал духовенство и паству епархии решать проблемы согласованно, не допуская распрей. Видеофрагмент его наставления распространил телеканал «Гродно Плюс».
«Я хочу, если владыка (архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий. — БелаПАН) меня поддержит, чтобы Гродненская епархия была лучшей епархией в Русской православной церкви. И никаких подписей не собирать ни в какую сторону! Всё на этом. Я приехал — помолились, немного поговорили. Теперь мы обсудим с владыкой, с духовенством еще некоторые вопросы, и всё. Никаких подписей, никаких противопоставлений! Только вместе [решаем проблемы] — в мире», — наказал патриарший экзарх на белорусском языке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На провластном форуме «За Беларусь» игуменья назвала участников протестных акций «разъяренным стадом, вопящим бесовские выкрики».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)