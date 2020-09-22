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МВД восстановило взломанный кибер-партизанами сайт

22.09.2020 19:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Официальный сайт ведомства, работа которого «по техническим причинам» была приостановлена, теперь снова функционирует.

МВД восстановило взломанный кибер-партизанами сайт

«Уверены, что количество пользователей интернет-ресурса будет расти, и все желающие смогут в привычном режиме воспользоваться его возможностями в полном объме», — указано в сообщении пресс-службы МВД.

О взломе сайта в начале сентября сообщали т.н. кибер-партизаны.

 
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Официальный сайт ведомства, работа которого «по техническим причинам» была приостановлена, теперь снова функционирует.
 
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