МВД восстановило взломанный кибер-партизанами сайт

Официальный сайт ведомства, работа которого «по техническим причинам» была приостановлена, теперь снова функционирует.





«Уверены, что количество пользователей интернет-ресурса будет расти, и все желающие смогут в привычном режиме воспользоваться его возможностями в полном объме», — указано в сообщении пресс-службы МВД.

О взломе сайта в начале сентября сообщали т.н. кибер-партизаны.