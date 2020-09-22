Сегодня вечером скорость на МКАД падала до 60 км/ч (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером на некоторых участках МКАД скорость движения опускалась до 60 км/ч, а на самых сложных — до 20 км/ч или вообще до полной остановки. На наземных переходах люди с бело-красно-белыми флагами приветствовали водителей, которые в ответ сигналили. Вероятно, некоторые автомобилисты решили поддержать акцию протеста и намеренно снизили скорость движения.

На момент написания заметки в приложении «Яндекс-карты» отмечалось около 6—7 участков МКАД, где наблюдались заторы.

Это видео было снято перед участком, где проводятся ремонтные работы, а проезжая часть сужается, поэтому однозначно утверждать, что заторы были связаны с акцией, нельзя.