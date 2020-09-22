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Лукашенко: по качеству нас вряд ли даже японцы превзойдут, или корейцы
22.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко на прошедшей встрече с главой Приморского края Олегом Кожемяко заявил о желании поучаствовать в строительстве космодрома "Восточный".
"Я готов перебросить туда трест, а может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве. По ценам и качеству нас там вряд ли даже японцы превзойдут или корейцы", - сказал Александр Лукашенко.
© Sputnik / Сергей Гунеев
В части других направлений сотрудничества, белорусский лидер предложил рассмотреть перспективы поставок в Приморье продукции МАЗ - электроавтобусов, трамваев и троллейбусов, а также иных белорусских товаров, в том числе и мясо-молочной продукции.
"Мы же в Китай поставляем, и увеличиваем в разы каждый год эти поставки. Почему же мы не можем поставить в Приморье"? - отметил президент.
Фрагмент беседы Александра Лукашенко с главой Приморского края Олегом Кожемяко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Географическая отдаленность Владивостока не делает его чужим для нас городом - фрагмент встречи Александра Лукашенко и главы Приморья Олега Кожемяко.
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