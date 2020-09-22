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Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН – видео
22.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Выступление президента РФ Владимира Путина будет показано во вторник на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Российский лидер выступит в первой группе глав государств на утренней сессии, его обращение запланировано к показу седьмым по счету. Перед Путиным сначала выступят главы Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.
Обращение российского президента было записано заблаговременно, в прошлую пятницу, и передано в Нью-Йорк. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин сам работал над текстом выступления и вносил в него необходимые коррективы.
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