Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Выступление президента РФ Владимира Путина будет показано во вторник на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Российский лидер выступит в первой группе глав государств на утренней сессии, его обращение запланировано к показу седьмым по счету. Перед Путиным сначала выступят главы Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.

Обращение российского президента было записано заблаговременно, в прошлую пятницу, и передано в Нью-Йорк. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин сам работал над текстом выступления и вносил в него необходимые коррективы.