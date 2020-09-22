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Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН – видео

22.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Выступление президента РФ Владимира Путина будет показано во вторник на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Российский лидер выступит в первой группе глав государств на утренней сессии, его обращение запланировано к показу седьмым по счету. Перед Путиным сначала выступят главы Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.

Обращение российского президента было записано заблаговременно, в прошлую пятницу, и передано в Нью-Йорк. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин сам работал над текстом выступления и вносил в него необходимые коррективы.

 
 
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Президент России Владимир Путин во вторник в пятый раз выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Из-за пандемии коронавируса российский лидер лично не присутствует...
 
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