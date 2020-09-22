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На Якуба Коласа Volkswagen сбил 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая
Источник материала: Tut.by
В Минске девочка попала под колеса автомобиля,
По предварительным данным, днем 22 сентября 51-летний водитель Volkswagen ехал по улице Якуба Коласа и сбил 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.
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В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.
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