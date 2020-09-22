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На Якуба Коласа Volkswagen сбил 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая

22.09.2020 19:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске девочка попала под колеса автомобиля, сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По предварительным данным, днем 22 сентября 51-летний водитель Volkswagen ехал по улице Якуба Коласа и сбил 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями об этом происшествии, позвонить по телефонам: 8 017 389-55-55 и 8 033 333-67-19.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.
 
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