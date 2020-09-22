На Якуба Коласа Volkswagen сбил 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая

Источник материала: Tut.by

В Минске девочка попала под колеса автомобиля, сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По предварительным данным, днем 22 сентября 51-летний водитель Volkswagen ехал по улице Якуба Коласа и сбил 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями об этом происшествии, позвонить по телефонам: 8 017 389-55-55 и 8 033 333-67-19.