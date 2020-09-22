ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЕС подготовили санкционный список из 40 белорусских чиновников учреждений

22.09.2020 19:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Евросоюзе подготовили санкционный список из 40 лиц и учреждений Беларуси, причастных к фальсификации выборов и насилию в отношении демонстрантов.



Об этом говорится в блоге "Белорусы мужественно требуют изменений. ЕС должен поддержать их" верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

По его словам, в понедельник на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза было согласовано продвигаться по четырем основным направлениям действий относительно ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. Одним из таких направлений являются санкции.

«Был подготовлен список из около 40 имен и учреждений, ответственных за фальсификацию выборов, репрессии в отношении мирных протестующих и жестокое обращение со стороны государства», - заявил Боррель.

Он добавил, что какие-либо активы этих лиц и учреждений на территории ЕС будут заморожены, и они не смогут получать любое финансирование из ЕС. Также им запретят посещать страны Евросоюза.

«К сожалению, санкции еще не были приняты, поскольку это требует единогласия и одна страна-член ЕС (Кипр - ред.) не была готова присоединиться к консенсусу», - отметил Боррель.

Отмечается, что результаты обсуждений глав МИД стран-членов ЕС будут представлены на следующем заседании Европейского Совета.


«Европейские лидеры должны предоставить дальнейшие указания, как продвигаться дальше. Тем временем мы продолжим просматривать список из 40 имен на постоянной основе, с учетом событий. Я дал четко понять, что мы имеем ответственность за принятие этих санкций. Это вопрос доверия к нам», - отметил Боррель.

Читайте также: Совет Европы требует прекратить нарушение прав человека в Беларуси
Кроме того, верховный представитель ЕС заявил о необходимости начать национальный диалог в Беларуси с участием Координационного совета оппозиции с привлечением ОБСЕ как международного посредника, поскольку Координационный совет призывает провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением.

Боррель также заявил, что готов отправиться в Беларусь для урегулирования ситуации.

«Мы также поддерживаем предложение текущей и будущей глав ОБСЕ, Албании и Швеции, отправиться в Минск. Я готов поехать в Минск, если это поможет способствовать прогрессу. К настоящему времени Лукашенко отказывается сотрудничать с Европейским союзом на любом уровне», - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что ЕС не будет вмешиваться в дела Беларуси, но продолжит поддерживать демократический выбор и права человека.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Евросоюзе подготовили санкционный список из 40 лиц и учреждений Беларуси, причастных к фальсификации выборов и насилию в отношении демонстрантов.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Якуба Коласа Volkswagen сбил 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus
22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика