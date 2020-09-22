В ЕС подготовили санкционный список из 40 белорусских чиновников учреждений









блоге "Белорусы мужественно требуют изменений. ЕС должен поддержать их" верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля. Об этом говорится в"Белорусы мужественно требуют изменений. ЕС должен поддержать их" верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.





По его словам, в понедельник на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза было согласовано продвигаться по четырем основным направлениям действий относительно ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. Одним из таких направлений являются санкции.





«Был подготовлен список из около 40 имен и учреждений, ответственных за фальсификацию выборов, репрессии в отношении мирных протестующих и жестокое обращение со стороны государства», - заявил Боррель.





Он добавил, что какие-либо активы этих лиц и учреждений на территории ЕС будут заморожены, и они не смогут получать любое финансирование из ЕС. Также им запретят посещать страны Евросоюза.





«К сожалению, санкции еще не были приняты, поскольку это требует единогласия и одна страна-член ЕС (Кипр - ред.) не была готова присоединиться к консенсусу», - отметил Боррель.





Отмечается, что результаты обсуждений глав МИД стран-членов ЕС будут представлены на следующем заседании Европейского Совета.









«Европейские лидеры должны предоставить дальнейшие указания, как продвигаться дальше. Тем временем мы продолжим просматривать список из 40 имен на постоянной основе, с учетом событий. Я дал четко понять, что мы имеем ответственность за принятие этих санкций. Это вопрос доверия к нам», - отметил Боррель.





Читайте также: Совет Европы требует прекратить нарушение прав человека в Беларуси

Кроме того, верховный представитель ЕС заявил о необходимости начать национальный диалог в Беларуси с участием Координационного совета оппозиции с привлечением ОБСЕ как международного посредника, поскольку Координационный совет призывает провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением.





Боррель также заявил, что готов отправиться в Беларусь для урегулирования ситуации.





«Мы также поддерживаем предложение текущей и будущей глав ОБСЕ, Албании и Швеции, отправиться в Минск . Я готов поехать в Минск, если это поможет способствовать прогрессу. К настоящему времени Лукашенко отказывается сотрудничать с Европейским союзом на любом уровне», - подчеркнул Боррель.





Он отметил, что ЕС не будет вмешиваться в дела Беларуси, но продолжит поддерживать демократический выбор и права человека.