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В ЕС подготовили санкционный список из 40 белорусских чиновников учреждений
Источник материала: Партизан
В Евросоюзе подготовили санкционный список из 40 лиц и учреждений Беларуси, причастных к фальсификации выборов и насилию в отношении демонстрантов.
Об этом говорится в
По его словам, в понедельник на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза было согласовано продвигаться по четырем основным направлениям действий относительно ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. Одним из таких направлений являются санкции.
«Был подготовлен список из около 40 имен и учреждений, ответственных за фальсификацию выборов, репрессии в отношении мирных протестующих и жестокое обращение со стороны государства», - заявил Боррель.
Он добавил, что какие-либо активы этих лиц и учреждений на территории ЕС будут заморожены, и они не смогут получать любое финансирование из ЕС. Также им запретят посещать страны Евросоюза.
«К сожалению, санкции еще не были приняты, поскольку это требует единогласия и одна страна-член ЕС (Кипр - ред.) не была готова присоединиться к консенсусу», - отметил Боррель.
Отмечается, что результаты обсуждений глав МИД стран-членов ЕС будут представлены на следующем заседании Европейского Совета.
«Европейские лидеры должны предоставить дальнейшие указания, как продвигаться дальше. Тем временем мы продолжим просматривать список из 40 имен на постоянной основе, с учетом событий. Я дал четко понять, что мы имеем ответственность за принятие этих санкций. Это вопрос доверия к нам», - отметил Боррель.
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Кроме того, верховный представитель ЕС заявил о необходимости начать национальный диалог в Беларуси с участием Координационного совета оппозиции с привлечением ОБСЕ как международного посредника, поскольку Координационный совет призывает провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением.
Боррель также заявил, что готов отправиться в Беларусь для урегулирования ситуации.
«Мы также поддерживаем предложение текущей и будущей глав ОБСЕ, Албании и Швеции, отправиться в Минск. Я готов поехать в Минск, если это поможет способствовать прогрессу. К настоящему времени Лукашенко отказывается сотрудничать с Европейским союзом на любом уровне», - подчеркнул Боррель.
Он отметил, что ЕС не будет вмешиваться в дела Беларуси, но продолжит поддерживать демократический выбор и права человека.
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В Евросоюзе подготовили санкционный список из 40 лиц и учреждений Беларуси, причастных к фальсификации выборов и насилию в отношении демонстрантов.
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