В Чехии суд вынес приговор белорусу за помощь сепаратистам на Донбассе

В Праге суд вынес приговор гражданину Беларуси Алексею Фадееву, который помогал сепаратистам на Донбассе. Ему присудили 4,5 года тюрьмы. Об этом говорится в сюжете ТСН.









Осужденный принадлежал к организованной преступной группе и с 2014 по 2016 годы часто ездил на восток Украины.





«Все обвинения в том, что он принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов, отвергает. Впрочем признает: сепаратистам помогал тем, что занимался охраной позиций и патрулированием», – говорится в сюжете.





Отмечается, что чешская прокуратура требовала для него 15 лет за терроризм, судья же сократила этот срок втрое.



