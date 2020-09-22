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В Чехии суд вынес приговор белорусу за помощь сепаратистам на Донбассе

22.09.2020 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чешская прокуратура требовала для него 15 лет за терроризм, судья же сократила этот срок втрое.

В Праге суд вынес приговор гражданину Беларуси Алексею Фадееву, который помогал сепаратистам на Донбассе. Ему присудили 4,5 года тюрьмы. Об этом говорится в сюжете ТСН.


Осужденный принадлежал к организованной преступной группе и с 2014 по 2016 годы часто ездил на восток Украины.

«Все обвинения в том, что он принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов, отвергает. Впрочем признает: сепаратистам помогал тем, что занимался охраной позиций и патрулированием», – говорится в сюжете.

Отмечается, что чешская прокуратура требовала для него 15 лет за терроризм, судья же сократила этот срок втрое. 
 
 
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Чешская прокуратура требовала для него 15 лет за терроризм, судья же сократила этот срок втрое.
 
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