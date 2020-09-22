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Пинского журналиста Андрея Якимуша осудили на 10 суток ареста

22.09.2020 20:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Члена Белорусской ассоциации журналистов Андрея Якимуша наказали 10 сутками ареста за якобы участие в акции 13 сентября, которую он освещал.

Пинского журналиста Андрея Якимуша осудили на 10 суток ареста
Фото: media-polesye.by

По данным media-polesye.by, 22 сентября в суд Пинского района и г. Пинска был вызван член Белорусской ассоциации журналистов Андрей Якимуш.

Рассматривалось административное дело об участии в несанкционированном массовом мероприятии, так называемом «Женском марше солидарности», который проходил в Пинске 13 сентября. Андрей в это время находился в центре города и снимал происходящее на фотокамеру.

Заслушав показания свидетеля, а в этом качестве выступил сотрудник милиции, суд признал Андрея Якимуша виновным по статье 23. 34 КоАП РБ и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста. Под стражу его взяли в зале суда.

 
 
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Члена Белорусской ассоциации журналистов Андрея Якимуша наказали 10 сутками ареста за якобы участие в акции 13 сентября, которую он освещал.
 
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