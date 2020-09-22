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Пинского журналиста Андрея Якимуша осудили на 10 суток ареста
Источник материала: Навiны
Члена Белорусской ассоциации журналистов Андрея Якимуша наказали 10 сутками ареста за якобы участие в акции 13 сентября, которую он освещал.
По данным
Рассматривалось административное дело об участии в несанкционированном массовом мероприятии, так называемом «Женском марше солидарности», который проходил в Пинске 13 сентября. Андрей в это время находился в центре города и снимал происходящее на фотокамеру.
Заслушав показания свидетеля, а в этом качестве выступил сотрудник милиции, суд признал Андрея Якимуша виновным по статье 23. 34 КоАП РБ и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста. Под стражу его взяли в зале суда.
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Члена Белорусской ассоциации журналистов Андрея Якимуша наказали 10 сутками ареста за якобы участие в акции 13 сентября, которую он освещал.
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