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Беларусь готова принять участие в строительстве космодрома Восточный
22.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова участвовать в строительстве космодрома Восточный. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает телеканал «МИР 24».
Несмотря на географическую удаленность, Минск рассматривает Приморье, как близкого и важного партнера. Сферы взаимного интереса – это поставки белорусских продуктов питания, технологий, городского электротранспорта. А строители могли бы помочь российским коллегам в реализации крупного проекта в Амурской области.
Визит губернатора проходит накануне 7-го форума регионов Беларуси и России. Он стартует 28 сентября. Олег Кожемяко заверил, что уже есть инвесторы, которые проведут переговоры об открытии в Приморье Белорусского торгового дома. Это позволит работать напрямую, без посредников.
Товарооборот между Беларусью и Приморским краем может быть лучше. За прошлый год наторговали чуть меньше чем на 20 миллионов долларов. Стороны уже оговорили позиции, по которым можно прибавить.
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По словам Лукашенко, несмотря на географическую удаленность, Минск рассматривает Приморье, как близкого и важного партнера.
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