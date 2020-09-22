Беларусь готова принять участие в строительстве космодрома Восточный

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова участвовать в строительстве космодрома Восточный. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает телеканал «МИР 24».

Несмотря на географическую удаленность, Минск рассматривает Приморье, как близкого и важного партнера. Сферы взаимного интереса – это поставки белорусских продуктов питания, технологий, городского электротранспорта. А строители могли бы помочь российским коллегам в реализации крупного проекта в Амурской области.

«Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве по качеству оказываемых услуг, так и по их стоимости. Нас там вряд ли даже японцы превзойдут или корейцы», – сказал Лукашенко.

Визит губернатора проходит накануне 7-го форума регионов Беларуси и России. Он стартует 28 сентября. Олег Кожемяко заверил, что уже есть инвесторы, которые проведут переговоры об открытии в Приморье Белорусского торгового дома. Это позволит работать напрямую, без посредников.

«Для нас очень важно, чтобы мы перешли на тот уровень сотрудничества, который позволял бы нашим жителям видеть на прилавках как можно больше белорусских товаров, использовать передовой опыт машиностроителей Беларуси. Мы увидели новые технологии, продукцию, отвечающую последним мировыми разработкам и стандартам. Отношения к товарам, продукции из Беларуси у жителей Приморья с высокой степенью доверия», – отметил Кожемяко.

Товарооборот между Беларусью и Приморским краем может быть лучше. За прошлый год наторговали чуть меньше чем на 20 миллионов долларов. Стороны уже оговорили позиции, по которым можно прибавить.