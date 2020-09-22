Елена Левченко прокомментировала приказ Минспорта: «Нарушается Конституция. Как это возможно?»

Источник материала: Tut.by

18 сентября министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подписал приказ , который обязывает организации добавить ряд изменений в контракты со спортсменами. В частности, речь идет об обязательном знании гимна Республики Беларусь, а также запрете на выступления в СМИ без согласования с нанимателем и использование неутвержденной символики. Одна из лучших баскетболисток в истории суверенной Беларуси Елена Левченко рассказала SPORT.TUT.BY, почему, по ее мнению, некоторые пункты из этого приказа нарушают права человека и противоречат Конституции страны.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мне грустно и одновременно смешно наблюдать за тем, что сейчас происходит. Вместо того, чтобы концентрироваться на поставленных задачах и хороших выступлениях, мы наблюдаем психологическое давление на спортсменов, — говорит Левченко.

Наши чиновники любят повторять, что спорт вне политики, но в данном случае мы фактически наблюдаем нарушение прав человека. Спортсменов пытаются как можно больше контролировать и пугать. В XXI веке невозможно применять подобные методы в центре Европы и двигаться с такой системой дальше. Складывается ощущение, что мы все ближе к Северной Корее: это не говори, этого не делай. Как это так?

Елена Левченко по пунктам рассказала, что вызвало у нее возмущение в данном документе.

— В приказе написано, что все спортсмены обязаны знать гимн. Но каждый спортсмен сам решает — знать ли гимн, петь ли его вслух. Я помню, когда мы играли на Олимпиадах, некоторые не пели гимн. Но разве это говорит о том, что из-за этого ты хорошо не выступишь и не представишь свою страну на международных соревнованиях по максимуму? Это первое, что непонятно.

Далее в приказе говорится о том, что спортсмены должны не допускать публикаций и выступлений в СМИ без согласования с нанимателем. Это что получается, если я еду за границу и хочу дать там интервью, то должна звонить в РЦОП или министерство и спрашивать разрешения?

Согласно 33-й статье Конституции Беларуси, каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение, никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. То есть, получается, нарушается Конституция Республики Беларусь. Как это возможно? Создается впечатление, что каждый читает Конституцию и видит там что-то другое.



Фото: fiba.com

Действующая баскетболистка, которая лишилась ставки в национальной команде в ноябре прошлого года, предположила, когда спортсменов могут ознакомить с дополнениями к приказу «О контрактах».

— Думаю, что это будет происходить на аттестациях и переаттестациях, которые у каждого вида спорта и в сборных назначены на определенную дату.

Я считаю, что спортсмены, согласно нашей Конституции, имеют право не подписывать это [контракт с такими дополнениями]. На каких основаниях? — задается вопросом баскетболистка.

Левченко также посоветовала каждому спортсмену получать юридическую консультацию перед подписанием каких-либо документов.

— Исходя из своего опыта, я знаю, что спортсмены обычно заняты тренировками, соревнованиями, сборами и не думают о том, чтобы проконсультироваться с адвокатом перед подписанием каких-то бумаг. Но я надеюсь, что ситуация с этим приказом станет звоночком для всех, чтобы консультироваться с юристами по всем нюансам. Это позволит опираться на законы.

Я настоятельно рекомендую это всем атлетам. Все же мы взрослые люди и должны ответственно относиться ко всем вопросам, четко понимать, на что соглашаемся или не соглашаемся. Важно не ставить подписей не разобравшись, только потому, что кто-то тебе сказал или запугал. Надо знать и понимать свои права, — подчеркнула Левченко.

О чем вообще речь?

21 сентября в распоряжение TUT.BY попал приказ Министерства спорта и туризма от 18 сентября, предписывающий РЦОПам внести изменения в контракты спортсменов.

В частности, речь шла о том, что они обязаны знать текст государственного гимна страны, не использовать на соревнованиях неутвержденную символику, а также не давать комментариев СМИ без согласования с руководством.

Также в Сети появилось допсоглашение к контракту, созданное РЦОП по фристайлу на базе этого приказа.

Мы запросили комментарий в министерстве по данным документам, однако там нам ответили, что комментировать ничего не будут.

Мы опросили несколько спортсменов, однако никто из них не был в курсе этого приказа, их на момент публикации не просили ничего подписывать.