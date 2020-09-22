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Может, поможет? Лукашенко подарили минерал, который успокаивает и уравновешивает

22.09.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Делегация из Приморья России, которую во вторник принимал официальный Минск, презентовала официальному лидеру Беларуси камень.



Минерал «кальцит», широко известный как строительный материал, с давних времен используют маги и шаманы.

Те утверждают, что главное значение кальцита — делать того, кто достиг с ним гармонии, более дальновидным. На специализированных ресурсах говорится, что «этот минерал станет отличным подспорьем для людей, которые по роду занятий должны составлять далеко идущие прогнозы».


Среди магических свойств кальцита также «способность приносить спокойствие, избавлять от навязчивых сомнений и предостерегать хозяина от опасных и невыгодных решений».

Любой желающий может приобрести для себя магический камень по интернету с доставкой по цене от 9 рублей.

В описании к покупке также сказано, что «энергетический кристалл кальцит обладает силой примирения, смягчает злобу и уравновешивает».
 
Теги: Минск
 
 
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Делегация из Приморья России, которую во вторник принимал официальный Минск, презентовала официальному лидеру Беларуси камень.
 
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