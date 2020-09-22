В Гомеле в доме Татьяны Каневской, которую подозревают в организации «беспорядков», проходит обыск. Ее сын задержан

Какрассказал брат, Александра задержали за то, что он «нанёс повреждения сотруднику милиции». Так сообщили сотрудники отцу. Во время обыска искали наркотики. «Забрали носители информации: новые компьютеры, винчестеры и прочее. Это новая техника, которую нам помогли приобрести после обыска по Татьяниному делу. Тогда у нас тоже всё это забрали», — рассказали родственники.