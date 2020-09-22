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В Гомеле в доме Татьяны Каневской, которую подозревают в организации «беспорядков», проходит обыск. Ее сын задержан
Источник материала: Партизан
Сегодня вечером в Гомеле в доме Татьяны Каневской проходит обыск. Утром ее сына Александра Каневского задержали люди в масках и увезли в неизвестном направлении.
Как
Андрей проживает вместе с отцом, братьями Дмитрием и 10-летним Георгием и матерью Татьяной Каневской, которая сейчас находится в минском СИЗО на Володарского и обвиняется в организации массовых беспорядков.
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В Гомеле в доме Татьяны Каневской, которую подозревают в организации «беспорядков», проходит обыск. Ее сын задержан
Сегодня вечером в Гомеле в доме Татьяны Каневской проходит обыск. Утром ее сына Александра Каневского задержали люди в масках и увезли в неизвестном направлении.
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