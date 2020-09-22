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Прокуратура выпроводила литовского производителя индюшатины из СЭЗ «Гродноинвест»

22.09.2020 21:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» лишила статуса резидента компанию «Арвибелагро» с литовским капиталом.

Прокуратура выпроводила литовского производителя индюшатины из СЭЗ «Гродноинвест»

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, уже длительное время компания с иностранным капиталом «практически не осуществляла производственную и внешнеторговую деятельность». «Единичные партии товаров изготавливали и экспортировали лишь для последующего освобождения предприятия от уплаты налога на недвижимость. При этом размер не поступивших в бюджет сумм налогов в сотни раз превысил объемы экспорта предприятия», говорится в сообщении.

С сентября 2019 года «Арвибелагро» систематически нарушало порядок выплаты заработной платы сотрудникам, допускало задолженность по уплате налоговых платежей, обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения.

По мнению прокуратуры, предоставление этой частной компании «льгот и преференций и его дальнейшее функционирование в качестве резидента СЭЗ будут причинять вред государственным и общественным интересам».

В начале 2017 года группа компаний ARVI литовского бизнесмена Видмантаса Кучинскаса запустила в Лидском районе предприятие по переработке мяса индейки мощностью около 5,5 тыс. тонн в год. На открытии нового завода «Арвибелагро» побывали первые лица Беларуси.

 
 
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Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» лишила статуса резидента компанию «Арвибелагро» с литовским капиталом.
 
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