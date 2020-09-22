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В Гомеле задержали сына политзаключенной Татьяны Каневской

22.09.2020 21:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гомеле 22 сентября задержан Александр Каневский — сын Татьяны Каневской, которую правозащитники считают политзаключенной.

В Гомеле задержали сына политзаключенной Татьяны Каневской

Рано утром он ехал с отцом на работу, их подрезал красный микроавтобус. «Сашу задержали сотрудники ОМОН в балаклавах и увезли в ИВС», — сообщил БелаПАН Николай Каневский, отец Александра.

Днем в доме Каневских прошел обыск. По словам отца, искали наркотики. «Не нашли, конечно, но забрали винчестер», — сказал он. От силовиков Каневский-старший узнал, что сына подозревают в насилии в отношении сотрудника милиции, которое якобы было совершено 9 августа.

Татьяна Каневская на последних выборах была доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской. После выборов Каневскую обвинили в организации массовых беспорядков. Сейчас она в столичном СИЗО, как и другие доверенные лица кандидата. У Каневской четверо детей, младшему 13 лет.

Александр Каневский был осужден на восемь лет по статье 328 УК Беларуси «Незаконный оборот наркотиков». Тридцатилетний на тот момент парень вместе с другом решил приобрести порцию марихуаны, однако продавец наркотика уже был под колпаком милиции.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле 22 сентября задержан Александр Каневский — сын Татьяны Каневской, которую правозащитники считают политзаключенной.
 
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