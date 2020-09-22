Скандал в Гродненском драматическом театре. Успокоить актеров приехал Владимир Караник

Источник материала: Onliner

В минувшее воскресенье на акции протеста задержали актера Гродненского областного драматического театра, заслуженного артиста Республики Беларусь Сергея Куриленко вместе с его женой. О случившемся узнали его коллеги и в знак протеста остановили спектакль, покинув сцену. С недовольными актерами общался сначала директор, а потом и вовсе глава области Владимир Караник.

Мнение руководства

По поводу инцидента еще вчера высказался директор театра Игорь Гедич: — Театр должен оставаться вне политики, неприемлемо сцену использовать для демонстрации своих политических убеждений. Здесь должны разыгрываться другие мизансцены — из Шекспира, Мольера, Гладилина... Еще на первом курсе будущих актеров учат, выходя на сцену, забывать обо всем, что вне ее. К сожалению, некоторые наши актеры эти постулаты нарушают. Нужно быть профессионалом в своем деле и, когда выходишь на сцену, отдаваться зрителю. Кроме того, мы ощущаем запрос зрителя. И зритель устал, он хочет отдохнуть от повседневных вопросов и забот. И когда мы пренебрегаем его интересами, это неуважение к зрителю. Тем самым мы отпугиваем наших зрителей и пилим ножку стула, на котором сидим. Зрителя нужно уважать, дорожить им, — отметил руководитель. — Об этом я с коллегами разговаривал и буду разговаривать. Что касается актеров, остановивших спектакль, то вопрос будет решаться. — Есть нормативно-правовая база, Трудовой кодекс. Решение, которое будет обратной реакцией на поступок, будет лежать в области правового поля.



Объяснительные, приезд Караника, лишение премий

Сегодня на встречу с коллективом театра приехал глава Гродненской области Владимир Караник. Как сообщает Telegram-канал «s13.ru — Новости Гродно» , журналистов туда не пустил директор, сославшись на то, что «формат общения не предусматривает там присутствия представителей прессы». Возле здания театра собрались неравнодушные гродненцы, чтобы поддержать артистов. Вот что рассказала нам одна из читательниц по имени Евгения, которая была среди сочувствующих: — Сначала приехал Караник, с людьми не общался. Почти сразу после него приехали 2 буса ОМОНа. Людей не трогали, только снимали. Со слов актеров, Караник провел с ними профилактическую беседу. Их просили написать объяснительные по поводу того, что они остановили спектакль в воскресенье, когда задержали их коллегу. Было 2 варианта объяснительных: либо зачинщики, либо заложники ситуации. Артисты отказались их писать. А одну актрису лишили премии на 3 месяца вперед.

По словам Евгении, коллектив театра был очень благодарен поддержке людей.