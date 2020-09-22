День без автомобилей: утром — велопробег с исполкомом, вечером — Carfree Day с лентами (видео)

Источник материала: Onliner Каждый год 22 сентября считается днем без автомобилей. Водителям предлагают осознанно отказаться на время от своего авто и воспользоваться общественным транспортом, велосипедом, больше ходить пешком. К финалу европейской недели мобильности присоединился и Минск. Утром состоялся велопробег с участием представителей исполкома и МВД, вечером — с простыми горожанами, велоактивистами.

Утро

«В 8:00 колонна велосипедистов стартовала на пр. Дзержинского в районе станции метро „Малиновка“, откуда направилась к ул. Немиге, далее — на Я. Купалы, пр. Независимости и к Национальной библиотеке», — сообщили в Мингорисполкоме.

В Минской ГАИ дополнили: «Возглавляли колонну начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Маршрут длиной около 20 км преодолели примерно за полтора часа».









Вечер

Ну а вечером в центре города решили собраться простые велосипедисты. В анонсе сообщалось, что World Carfree Day не должен остаться без ярких образов, подсветки и плакатов, посвященных этому дню.

В назначенное время у Дворца спорта встретились около пятидесяти человек. Среди собравшихся были ребята на моноколесах, электроскутерах и электровелосипедах. На их транспортных средствах висели ленточки, несколько человек принесли с собой флаги. После горожане отправились кататься по городским улицам.























Судя по фото и видео, некоторые из велосипедов в обеих колоннах не были оборудованы в соответствии с п. 200 ПДД в части об обязательном наличии зеркал заднего вида. Напомним, в июле 2020 года на основании этого нарушения в отношении велосипедистов инспекторы ГАИ составляли протоколы по статье 18.23.1 КоАП. Также не все велосипедисты спешивались при пересечении пешеходных переходов, как того требует п. 151 ПДД, не все двигались по велосипедной дорожке при ее наличии (вразрез с п. 148 ПДД).