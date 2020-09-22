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День без автомобилей: утром — велопробег с исполкомом, вечером — Carfree Day с лентами (видео)
Источник материала: Onliner
Каждый год 22 сентября считается днем без автомобилей. Водителям предлагают осознанно отказаться на время от своего авто и воспользоваться общественным транспортом, велосипедом, больше ходить пешком. К финалу европейской недели мобильности присоединился и Минск. Утром состоялся велопробег с участием представителей исполкома и МВД, вечером — с простыми горожанами, велоактивистами.
Утро
«В 8:00 колонна велосипедистов стартовала на пр. Дзержинского в районе станции метро „Малиновка“, откуда направилась к ул. Немиге, далее — на Я. Купалы, пр. Независимости и к Национальной библиотеке», — сообщили в Мингорисполкоме.
В Минской ГАИ дополнили: «Возглавляли колонну начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Маршрут длиной около 20 км преодолели примерно за полтора часа».
Вечер
Ну а вечером в центре города решили собраться простые велосипедисты. В анонсе сообщалось, что World Carfree Day не должен остаться без ярких образов, подсветки и плакатов, посвященных этому дню.
В назначенное время у Дворца спорта встретились около пятидесяти человек. Среди собравшихся были ребята на моноколесах, электроскутерах и электровелосипедах. На их транспортных средствах висели ленточки, несколько человек принесли с собой флаги. После горожане отправились кататься по городским улицам.
Судя по фото и видео, некоторые из велосипедов в обеих колоннах не были оборудованы в соответствии с п. 200 ПДД в части об обязательном наличии зеркал заднего вида. Напомним, в июле 2020 года на основании этого нарушения в отношении велосипедистов инспекторы ГАИ
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Каждый год 22 сентября считается днем без автомобилей. Водителям предлагают осознанно отказаться на время от своего авто и воспользоваться общественным...
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