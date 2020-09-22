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Макрон: Кризис в Беларуси может стать разломом на европейском континенте

22.09.2020 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кризис в Беларуси, если его не решить, может стать неким разломом на карте Европы, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления на Генассамблее ООН.



"В случае с Беларусью есть риск образования разлома на европейском континенте", - сказал французский президент.

Он подчеркнул, что "нужно избежать вмешательства в ситуацию извне".

Также президент Франции заверил, что "поддерживает белорусский народ".

Макрон считает необходимым решать белорусский кризис при посредничестве ОБСЕ. По его словам, он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выражали эту точку зрения в ходе контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
 
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Кризис в Беларуси, если его не решить, может стать неким разломом на карте Европы, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления на Генассамблее ООН.
 
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