Макрон: Кризис в Беларуси может стать разломом на европейском континенте









"В случае с Беларусью есть риск образования разлома на европейском континенте", - сказал французский президент.





Он подчеркнул, что "нужно избежать вмешательства в ситуацию извне".





Также президент Франции заверил, что "поддерживает белорусский народ".





Макрон считает необходимым решать белорусский кризис при посредничестве ОБСЕ. По его словам, он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выражали эту точку зрения в ходе контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.



