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США призвали Кипр не мешать введению европейских санкций против режима Лукашенко

22.09.2020 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США призвали Кипр снять возражения по вопросу ограничительных мер ЕС в отношении Беларуси, передают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление заместителя помощника госсекретаря США по европейским делам Джорджа Кента.


"Мы призвали их присоединиться к консенсусу, чтобы позволить ЕС двигаться вперед, чтобы это был согласованный странами-единомышленниками, единый подход", - сказал Кент во время визита в Брюссель.

Кроме того, Вашингтон уже готов огласить санкции, но он надеется сначала скоординировать их с ЕС.

"Первоначальный план заключался в том, чтобы объявить о них параллельно на этой неделе. Мы ожидаем ясности от европейских лидеров, смогут ли они принять решение", - заявил он.


Кент находится во вторник в Брюсселе, куда он прибыл на встречи с европейскими официальными лидерами и дипломатами, где обсуждалась ситуация в Беларуси.

Накануне главам МИД ЕС не удалось принять решение по санкциям против Беларуси, поэтому этот вопрос, как ожидается, рассмотрят главы государств и правительств. Своего согласия не дал Кипр, который настаивал на том, чтобы санкции были введены не только в отношении Беларуси, но и против Турции.
 
 
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США призвали Кипр снять возражения по вопросу ограничительных мер ЕС в отношении Беларуси, передают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление заместителя...
 
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