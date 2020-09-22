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Могилевские активисты просят заменить статую Ленина на скульптуру Лукашенко с автоматом

22.09.2020 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

66 могилевчан подписали коллективное обращение в Могилевский горисполком с просьбой установить на площади Ленина скульптурную композицию со статуей Лукашенко с автоматом в руках.



Композиции даже придумали название — «Беларусь не отдадим», пишет mogilev.online

Инициатором обращения, которое отправили в горисполком в начале сентября, стал общественный активист Алексей Павловский.

Композиция, по задумке авторов, должна включать в себя статую Александра Лукашенко и его сына Николая с автоматами в руках, а также статую Лидии Ермошиной и ОМОНовцев.

В обращении говорится, что средства на установку этой композиции нужно собрать с участников провластных митингов. А если денег не хватит, то со штрафов подвергшихся репрессиям белорусов.


Однако могилевским властям такая идея пришлась не по душе.

«Поступившие предложения по установке „композиции (Беларусь не отдадим)“ и сбору средств с участников митингов не носят конструктивного характера и имеют явно провокационный подтекст, в связи с чем не могут быть поддержаны Могилевским горисполкомом», — говорится в ответе на обращение.

Кстати, в ноябре прошлого года активист Алексей Павловский собрал 68 подписей под обращением в горисполком, в котором он предлагал назвать именем Лукашенко площадь перед зданием горисполкома и здесь же установить бюст президента.
 
 
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66 могилевчан подписали коллективное обращение в Могилевский горисполком с просьбой установить на площади Ленина скульптурную композицию со статуей Лукашенко с...
 
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