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«Фольксваген» сбил девятилетнюю девочку в Минске
Источник материала: Навiны
Пострадавшая школьница выходила из трамвая на улице Якуба Коласа и попала под машину.
По информации СК, днем 22 сентября 51-летний водитель Volkswagen ехал по улице Якуба Коласа и сбил 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.
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Пострадавшая школьница выходила из трамвая на улице Якуба Коласа и попала под машину.
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