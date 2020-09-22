«Фольксваген» сбил девятилетнюю девочку в Минске

Пострадавшая школьница выходила из трамвая на улице Якуба Коласа и попала под машину.



Фото: СК

По информации СК, днем 22 сентября 51-летний водитель Volkswagen ехал по улице Якуба Коласа и сбил 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.