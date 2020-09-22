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«Фольксваген» сбил девятилетнюю девочку в Минске

22.09.2020 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пострадавшая школьница выходила из трамвая на улице Якуба Коласа и попала под машину.

«Фольксваген» сбил девятилетнюю девочку в Минске
Фото: СК

По информации СК, днем 22 сентября 51-летний водитель Volkswagen ехал по улице Якуба Коласа и сбил 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

 
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Пострадавшая школьница выходила из трамвая на улице Якуба Коласа и попала под машину.
 
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