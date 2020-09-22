ЖКХ: призывы к неуплате коммуналки деструктивны для населения

Источник материала: Onliner

Пока призывы не оплачивать коммунальные услуги все еще мелькают в социальных сетях, коммунальным службам приходится на них реагировать, рассказывая о том, чем это все может закончиться. По их мнению, ничем хорошим. И в первую очередь для самих неплательщиков.

Сегодня в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет, в котором зрителям напомнили, что ЖКХ имеет право применять к должнику различные меры — например, начисление пени за каждый день просрочки, временное лишение права управления транспортным средством или ограничение выезда за границу.

— По части призывов — я считаю их деструктивными непосредственно для населения. Поскольку, не оплатив услуги организации ЖКХ, население не получит или получит не в полном объеме тот комплекс услуг, которые организация ЖКХ оказывает. В дальнейшем комплекс мер достаточно жестокий. Организация ЖКХ располагает правом в течение 2 месяцев неуплаты отключить жилищно-коммунальные услуги — это свет, газ, вода, тепло. Ну и если задолженность пожестче, свыше 6 месяцев, то вступают совершенно иные механизмы вплоть до того, что человека могут выселить из квартиры, — высказался начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович.