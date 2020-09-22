Стало известно, сколько денег и из каких источников потратили на провластный женский форум в Минске

Источник материала: Tut.by

Стало известно, какие суммы и из каких источников потратили на организацию провластного женского форума в «Минск-Арене» 17 сентября. На сайте национального центра маркетинга и конъюнктуры цен появилась информация о госзакупке для этого концерта. Общая ориентировочная сумма — 146,5 тысячи рублей. Источник финансирования — бюджетные средства. Эти деньги предназначались для обслуживания оборудования и «Минск-Арены», а также на работу технического директора и оператора осветительного оборудования. При этом сами оборудование и концертная площадка, судя по госзакупкам, предоставлялись безвозмездно.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Заказчиком этой госзакупки выступало государственное учреждение «Минскконцерт». В организации рассказали, что отвечали за техническую часть концерта — оборудование, площадку на «Минск-Арене».

Судя по информации из госзакупки, оборудование, за которое отвечал Дворец Республики, предоставлялось под женский форум безвозмездно. По некоторой информации, как минимум часть оборудования также предоставляла сторонняя компания. На обслуживание безвозмездно переданного оборудования выделялась сумма в 99,6 тысячи рублей.

На обслуживание безвозмездно переданного оборудования и помещений «Минск-Арены» была заложена сумма в 44,3 тысячи рублей (с округлением).

В «Минскконцерте» пояснили, что эти деньги предназначались в том числе на оплату потребленной электроэнергии на «Минск-Арене», перевозку оборудования, оплату работы тех, кто всем этим занимался.

Госзакупка также предполагала оплату техническому директору (судя по всему, эту работу выполнял как физлицо Сергей Кабыка). Сумма — 2350 рублей. Также была предусмотрена оплата работы оператора осветительного оборудования (выполнял, судя по заявке, индивидуальный предприниматель Александр Бобель), сумма — 230 рублей.

Общая сумма по всем позициям — 146 тысяч 483 рубля 24 копейки. В «Минскконцерте» уточнили, что эта сумма ориентировочная. По факту выполнения работы она может отличаться.

Напомним, ранее мы писали о том , сколько денег могли потратить на доставку участниц форума до Минска и обратно (в некоторых случаях транспорт также искали через размещение заявки на госзакупку), на гонорары приглашенным артистам, на покупку флагов. Мы также выясняли, оформляли ли участницам командировки.