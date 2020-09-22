Макрон: Кризис в Беларуси несет угрозу нового разлома на европейском континенте

«Ситуация в Беларуси несет угрозу нового разлома на нашем континенте», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.





«Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение, — отметил французский лидер. — Его чаяния нужно уважать, и мы их поддерживаем всеми силами».

«Необходим национальный политический диалог, и любое внешнее вмешательство недопустимо», — подчеркнул Макрон.

Он напомнил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и выступал за посредничество, предложенное ОБСЕ. «Другого пути мы не видим. Нет — вмешательству, нет — виноватому молчанию», — заявил президент Франции.

Александр Лукашенко отказывается от посредничества Франции и Евросоюза в целом, предпочитая вести с Европой заочный диалог через Путина.

«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Ну, давайте сначала я приеду, буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном (речь о протестном движении во Франции, выступающем против политики президента. — ред.). Там ой какая обстановка, не дай бог: и террор, и "желтые жилеты". Не видит», — заявил Лукашенко 21 августа перед коллективом агрокомбината «Дзержинский» (Фаниполь, Дзержинский район).

Сейчас ЕС, не признавший официальные итоги президентских выборов в Беларуси и осудивший насилие в отношении участников акций протеста, обсуждает санкции в отношении белорусских чиновников.