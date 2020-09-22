В центре Минска установили огромную монету. По ней можно проследить, как менялась денежная система нашей страны

Источник материала: Onliner

Необычная скульптура «Монета» появилась в Минске на улице Коммунистической, у дома №49. Ее установили к 20-летию «Банка Дабрабыт». Арт-объект объединяет в себе историю и современность финансовой системы Беларуси и олицетворяет разные исторические этапы в развитии страны. Об этом написал официальный Telegram-аккаунт банка.

В скульптуре отражены денежные знаки, которые были в обращении на территории современной Беларуси с древних времен до настоящего времени — всего 10 монет. Так, скульптура содержит фрагменты ходивших на территории современной Беларуси арабского дирхема (9-й век), серебряного пенязя Витовта начала 15-го века, монеты конца 14-го века, дукатов 16-го и 19-го веков, талеров 17-го и 18-го веков. В композиции присутствуют также советские 10 копеек и современные 2 рубля.













Автором работы стал известный белорусский скульптор Константин Костюченко.