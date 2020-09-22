Стало известно, чем угрожали Тихановской в кабинете Ермошиной, чтобы заставить Светлану покинуть Беларусь

Источник материала: KYKY

Стало известно, чем угрожали Светлане Тихановской в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной.

«Она [Светлана] была поставлена перед очень жестоким выбором: либо ее дети растут сиротами, либо она покидает страну», — заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина в интервью ютуб-проекту «И грянул Грэм».

Напомним, 11 августа Тихановская пошла в ЦИК, чтобы подать жалобу на итоги президентских выборов. После этого связь с ней оборвалась на несколько часов. Затем были опубликованы два странных видеообращения: на первом Тихановская объявляла, что уезжает из Беларуси, на втором, записанном в кабине председателя ЦИК, она призывала беларусов перестать выходить на акции протеста.

«Это мой диван», — сказала позже Ермошина в ответ на вопрос, действительно ли в ролике с участием Тихановской был кабинет и диван главы ЦИК. Ермошина также добавила, что она сама при этом в кабинете не находилась: с Тихановской и ее адвокатом разговаривали «два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения». Лидия Ермошина настаивала, что ушла из кабинета, представив этих сотрудников Тихановской.