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Стало известно, чем угрожали Тихановской в кабинете Ермошиной, чтобы заставить Светлану покинуть Беларусь

23.09.2020 06:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Стало известно, чем угрожали Светлане Тихановской в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной.

«Она [Светлана] была поставлена перед очень жестоким выбором: либо ее дети растут сиротами, либо она покидает страну», — заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина в интервью ютуб-проекту «И грянул Грэм».

Напомним, 11 августа Тихановская пошла в ЦИК, чтобы подать жалобу на итоги президентских выборов. После этого связь с ней оборвалась на несколько часов. Затем были опубликованы два странных видеообращения: на первом Тихановская объявляла, что уезжает из Беларуси, на втором, записанном в кабине председателя ЦИК, она призывала беларусов перестать выходить на акции протеста.

«Это мой диван», — сказала позже Ермошина в ответ на вопрос, действительно ли в ролике с участием Тихановской был кабинет и диван главы ЦИК. Ермошина также добавила, что она сама при этом в кабинете не находилась: с Тихановской и ее адвокатом разговаривали «два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения». Лидия Ермошина настаивала, что ушла из кабинета, представив этих сотрудников Тихановской.

 
 
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Стало известно, чем угрожали Светлане Тихановской в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. «Она [Светлана] была поставлена перед очень жестоким выбором: либо ее дети...
 
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