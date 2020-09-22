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"Они просили выдать им подстрекателя": губернатор Караник приехал утихомирить гродненских актеров, но диалога не получилось
Источник материала: Партизан
После скандальной остановки спектакля в гродненском драматическом театре "урегулировать" ситуацию с мятежными актерами приехал губернатор области Владимир Караник. Но диалога не получилось.
Слева направо: Елена Климович, Владимир Караник, директор театра Игорь Гедич. Фото: "Белорусский партизан"
Напомним, что на мирной акции в Гродно, которая проходила в минувшее воскресенье, 20 сентября, среди прочих были задержаны актеры Гродненского драмтеатра — заслуженный артист Беларуси 64-летний Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова. Узнав о задержании своих коллег, актеры, которые вечером были задействованы в спектакле, объявили после антракта зрителям (посмотреть постановку пришло 12 человек), что они прерывают свое выступление в знак солидарности с задержанными актерами. Позже у артистов произошел разговор с директором театра, а
Вечером 22 сентября в театр на разговор с актерам и сотрудниками приехал глава Гродненской области Владимир Караник. На встрече также присутствовала начальник управления культуры облисполкома Елена Климович.
На встречу пытались попасть журналисты, однако директор театра Игорь Гедич заявил, что «формат встречи не подразумевает присутствие журналистов». Общаться с журналистами отказался и приехавший вскоре Владимир Караник.
— Вы прокомментируете ситуацию? — поинтересовались у него журналисты.
— Зачем? — спросил Владимир Караник.
Пока встреча проходит за закрытыми дверями, к театру стягиваются несколько десятков человек - горожане пришли поддержать актеров. Приехали также бусы с тонированными стеклами и силовиками. Среди них - руководитель гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич.
Через полтора часа из драмтеатра начали выходить актеры. По их словам, диалога не получилось.
— Нам говорили, что мы не имеем права останавливать спектакль. Владимир Караник приводил пример, что если бы хирург кинул скальпель или водитель автобуса высадил нас в поле. Но мы же говорили о другом — о насилии и самой обстановке в стране, — рассказывают актеры.
— Нам говорят, что есть оплачиваемая работа, которую мы должны выполнять. Мы пытались объяснить, что в тот момент, когда узнали о задержаниях, играть уже не могли. Но, кажется, друг друга мы не услышали, - рассказывает одна из актрис.
Актерам было сказано, что они должны играть даже для одного зрителя, а прерывать спектакль — недопустимо.
— Также мы должны были подписать какой-то акт по поводу приостановки спектакля. Многие отказались это делать. Тогда нам сказали, что либо мы соучастники, либо заложники ситуации — и что кто-то один виноват в том, что произошло. Странный разговор. Как будто мы должны найти человека, который якобы подстрекал нас к срыву спектакля, и выдать его — тогда мы все не пострадаем. Но остановить спектакль было нашим общим решением — и мы пытались это донести до властей, — говорят актеры.
По их словам, Караник во время разговора упоминул о разработке новой Конституции и что на это понадобится два года. Тогда будут новые выборы и форма власти.
Актеры также рассказали, что спросили у Владимира Караника, является ли бело-красно-белая символика запрещенной.
— Он сказал, что нет.
Около здания драмтеатра актеров ожидала группа поддержки. Люди благодарили артистов и говорили, что переживали за них и результат встречи.
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"Они просили выдать им подстрекателя": губернатор Караник приехал утихомирить гродненских актеров, но диалога не получилось
После скандальной остановки спектакля в гродненском драматическом театре "урегулировать" ситуацию с мятежными актерами приехал губернатор области Владимир...
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