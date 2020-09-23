Белорусская власть прошла уже почти все этапы признания неизбежного

Источник материала: Ежедневник

Белорусская власть, в ее теперешнем архаичном состоянии, обречена. Она уже осознает неизбежное, но пока не готова его принять. Ей осталось пройти совсем немного на этом пути.

Еще в 60-х годах прошлого столетия американский психолог и литератор Элизабет Кюблер-Росс, осуществляя углубленные исследования околосмертных переживаний больных, стала основоположником концепции первой психологической помощи «обреченным». В этой концепции исследовательница описала пять этапов, которые нужно пройти человеку, чтобы принять неизбежное. И хотя первоначально концепция была руководством для психологической помощи исключительно смертельно больным людям, уже через пять лет она стала применяться при оказании психологической помощи всем людям, оказавшимся в стрессовой ситуации. Уже более 50 лет теория с успехом применяется в мире, и на практике доказала, что человеку для принятия неизбежного (не важно, что это, смертельный диагноз или просто девушка бросила), необходимо пройти пять этапов. Каждый в среднем занимает один-два месяца.

Концепция Элизабет Кюблер-Росс доказывает, что Лукашенко не мог просто так уйти, поскольку после 26 лет правления он не мыслит своего существования без президентского кресла. Для него это вся жизнь, поэтому для принятия неизбежного, первому президенту Беларуси просто необходимо было пройти те самые пять этапов. Концепция также очень хорошо объясняет не только поступки Лукашенко в период политического кризиса, но также поступки его окружения и в первую очередь силового блока. Ведь виду особого положения «пациента» все его переживания проецируются и на всю белорусскую власть. По своей сути эта власть - единый мыслящий социум, мозгом которого является Лукашенко. Итак, исходя из концепции Элизабет Кюблер-Росс, что происходило в Беларуси в последнее время и что ждет ее в будущем?

Этап первый –шок и отрицание

Это очень типичный этап для человека, которому сообщили, что конец близок. Человек в шоке, начинает все отрицать и не верить даже очевидным вещам. Именно так и происходило в Беларуси во время кампании по выборам президента.

Как только неимоверно начали расти рейтинги альтернативных кандидатов, даже после того, как появилось много этих ярких кандидатов, стало очевидно, что конец политической жизни действующего президента уже близок. Многотысячные митинги, огромные очереди к сборщикам подписей, активное обсуждение в социальных сетях – все это ясно говорило о том, что народ больше не хочет продлевать политическую жизнь действующего главы государства. И первая реакция была именно отрицание, причем, не только у Лукашенко, но и у его окружения. Ведь все они были уверены, если не в собственном бессмертии, так точно в том, что у них еще впереди долгие годы счастливой политической жизни.

Как? Откуда? Не может такого быть! Бабарико – вор и мошенник! Цепкало – хряк! Тихановский – блогер паршивый! Его жена – домохозяйка, которой лишь на кухне место! Как могут их вместо меня выбрать? Да не может их столько людей поддерживать, это просто организованная «карусель» и фотомонтаж!

Если проследить выступления Александра Лукашенко с начала президентской кампании, то отчетливо можно увидеть все это отрицание очевидного, сделанное конечно же в состоянии шока. Лукашенко отрицает произошедшие в обществе изменения и пытается старыми проверенными методами устранить основных конкурентов, полагая, что это, как и раньше, что-то изменит.

Второй этап – гнев и агрессия

«Аффект продолжается, но человек уже понимает, что произошло, и это вызывает у него бурную реакцию. Выброс адреналина провоцирует агрессивное поведение и поиск виновных», - говорят психологи.

Это описание один в один описывает ситуацию, которая произошла в Беларуси в первые дни после голосования на президентских выборах. В принципе, уже накануне голосования все было понятно, а когда с избирательных участков начали поступать сведения о небывалой явке людей с былыми ленточками (их по приказу отслеживали и считали), Лукашенко наконец понял, что это конец. А далее все по описанному психологами сценарию: ярость, выброс адреналина, поиск виновных и агрессия, которая в виду особого положения «больного» очень хорошо проецируется на силовые структуры. Именно через них ярость и агрессия выплеснулась на невиновных людей.

Третий этап - торг

«Хочется, чтобы все вернулось назад. Человек обращается к Богу, к судьбе. Дает обещания и обеты, молит и просит, развивает бурную деятельность. Чтобы вернуть душевный покой, кто-то идет в церковь, кто-то - к первому встречному. Человек совершает активные поступки, лихорадочно пытаясь изменить ситуацию. Позже, когда аффект проходит, люди сами себе удивляются, но в тот момент словно горе мозг затуманивает», - описывают психологи третий этап принятия неизбежного. Суть этого этапа заключается в том, что человек надеется на то, что все еще можно изменить в лучшую сторону, если принести какие-то жертвы или попытаться внести какие-то поправки в уже сложившуюся жизненную ситуацию. Он конечно же не надеется, что все будет как прежде, он понимает неизбежность конца, но пытается отодвинуть его на максимально возможное время. Для этого могут прикладываться просто титанические усилия, и задействоваться неоправданные огромные ресурсы. По сути, чтобы хоть немного отсрочить неизбежное человек может принести в жертву все что угодно.

Отсюда и начатые разговоры о новой конституции и о новых выборах после ее принятия. Да, мне (нам) придется уйти, но чуть позже. Отсюда и звонки другу с просьбами о помощи.

Как отмечают психологи, в этот период человек, осознавший неизбежное, начинает теряет способность здраво мыслить и рассуждать. Он совершает поступки, которые при других обстоятельствах никогда бы не совершил. Ради призрачной надежды отсрочить неизбежное, он может отдать все. Этим часто пользуются мошенники. Они предлагают самые нелепые средства, которые якобы помогут, а взамен снимают с несчастного последнюю рубашку.

Четвертый этап – депрессия и апатия

«Аффект прошел, сил уже нет, ситуация осознается, но принять ее пока не получается. Вся бурная деятельность результатов не дала, будущее пугает, жизнь кажется несправедливой. Жизненные силы исчерпаны», - описывают четвертый этап психологи.

Белорусская власть и конкретно сам Александр Лукашенко сейчас в самом начале четвертого этапа. Силовики вроде по-прежнему проводят операции по разгону протестующих, но уже без прежнего рвения. Поэтому студенты и девушки на последних акциях часто без особых усилий прорывают заграждение из щитов. По этой же причине большинство задержанных через короткое время отпускают. Показательным примером здесь является описанный журналистами случай с задержанием девушек на женском марше. Когда в полном автозаке девушкам не хватило места, силовики велели им идти в другой. Не сопроводили, а именно велели, никак это не контролируя. А поскольку другого автозака не было, девушки растерянно потоптались на месте, а потом просто ушли. И никто их не стал останавливать. Это верный признак надвигающей депрессии, когда просто опускаются руки. По приказу еще вроде что-то делаешь, но уже совершенно без желания. Ведь тем же силовикам никто не объясняет, сколько еще нужно посадить в Беларуси людей, чтобы навести в стране так называемый порядок . Поэтому они уже начинают понимать всю бессмысленность своих действий.

Признаки надвигающейся депрессии, характерной для четвертого этапа осознания неизбежного, отчетливо видны и в поведении Лукашенко. Он вроде продолжает какие-то действия, чтобы протянуть хоть еще пару лет, но скорее продолжает по инерции, чем по желанию. Вот заявил на «Женском форуме», что закрывает границы, а не закрыл. Хотя год назад было бы только так: батька сказал – батька сделал. Если внимательно проследить за последними поездками и выступлениями Лукашенко, то видно: человек что-то делает, говорит, дает указания, но скорее по инерции, чем из бурного желания реально что-то сделать. Еще чуть-чуть и руки окончательно опустятся. Правда, психологи предупреждают, что эта фаза самая затяжная и самому человеку, без помощи близких и друзей очень сложно из нее выйти.

Пятый этап – принятие или смирение

«Этот сложный процесс длится долго и неровно. Бывают вспышки отчаяния и эйфории, но постепенно боль притупляется, переходит в печаль и светлую грусть. Уже нет поиска виноватых, зато есть опыт переживания тяжелых ситуаций. Человек снова заметил, что вокруг есть жизнь, что каждая минута ценна и неповторима. Если человек принимает ситуацию, то он начинает ценить то, что у него осталось», - говорят психологи.

Когда это произойдет и Лукашенко окончательно примет неизбежное, он начнет ценить то, что еще у него осталось. И тогда он просто уйдет.

Психологи уверены, на пути к осознанию неизбежного человеку нужно пройти каждую из описанных стадий.

«Невозможно с первой перескочить на третью или со второй - на пятую, потому что на каждом этапе в психике человека происходят определенные изменения, которые будут базой для следующего этапа. Все чувства и эмоции должны быть прожиты», - предупреждают специалисты.

Поэтому белорусам нужно лишь запастить терпением и немного подождать, пока белорусская власть и конкретно сам Александр Лукашенко пройдут все этапы принятия неизбежного. Основной путь уже пройден, осталось совсем немного.