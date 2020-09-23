Частный бизнес является главным поставщиком инноваций. Пока является

Источник материала: Ежедневник

Частники тратят на НИОКР в два раза больше госсектора. Однако новая политика Лукашенко обещает репрессии в адрес предпринимательства. Это может отбросить экономику в технологическом плане на годы назад.

Еще месяц назад, посещая частное предприятие, Александр Лукашенко посулил проблемы бизнесу, не приближенному к государству.

«Мы будем делать акцент на надежности и преданности государству – не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься — они многие, которых я собственными руками создавал, подло себя ведут. Думали, власть другая будет и побежали куда-то», - сказал действующий президент.

Многие это восприняли как окончательное разрушение бизнес-климата в стране.

Если частный сектор перестанет развиваться, мы увидим нашу экономику с еще более примитивной структурой, чем сейчас. Ведь именно частный сектор является основным источником вложений в инновации. Это видно из данных опубликованного Белстатом сборника «Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь».

В 2019 году лишь 89 государственных компаний выполняли научные исследования и разработки. Тогда как частных было в три раза больше. Госсектор потратил на НИОКР 195 млн рублей за год, частный – 504 млн. Кроме того, государственные предприятия вкладываются в инновации в основном за счет бюджетных дотаций. Тогда как предприниматели основную сумму изыскивают из собственных средств.





Сектора, в которых доминирует государство, являются технологически отсталыми. К примеру, обрабатывающая промышленность на 34% представлена низкотехнологичными производствами. Высокотехнологичными считаются лишь 3% предприятий. Отсталые производства генерируют основную долю добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности.

Постепенное сужение доли государства и расширение частных высокотехнологичных компаний, которое наблюдалось в Беларуси последние годы, давало шанс нашей стране достигнуть современного уровня экономики пятого и шестого уклада.

Однако теперь очевидно, что если курс, основывающийся на экономических взглядах Лукашенко, сохранится, то страна будет лишь откатываться назад в технологиях. Дело не только в эмиграции айтишников, а в первую очередь – в давлении на частный бизнес.