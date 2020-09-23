ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Частный бизнес является главным поставщиком инноваций. Пока является

23.09.2020 06:53 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Частники тратят на НИОКР в два раза больше госсектора. Однако новая политика Лукашенко обещает репрессии в адрес предпринимательства. Это может отбросить экономику в технологическом плане на годы назад.

Еще месяц назад, посещая частное предприятие, Александр Лукашенко посулил проблемы бизнесу, не приближенному к государству.

«Мы будем делать акцент на надежности и преданности государству – не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься — они многие, которых я собственными руками создавал, подло себя ведут. Думали, власть другая будет и побежали куда-то», - сказал действующий президент.

Многие это восприняли как окончательное разрушение бизнес-климата в стране.

Если частный сектор перестанет развиваться, мы увидим нашу экономику с еще более примитивной структурой, чем сейчас. Ведь именно частный сектор является основным источником вложений в инновации. Это видно из данных опубликованного Белстатом сборника «Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь».

В 2019 году лишь 89 государственных компаний выполняли научные исследования и разработки. Тогда как частных было в три раза больше. Госсектор потратил на НИОКР 195 млн рублей за год, частный – 504 млн. Кроме того, государственные предприятия вкладываются в инновации в основном за счет бюджетных дотаций. Тогда как предприниматели основную сумму изыскивают из собственных средств.


Сектора, в которых доминирует государство, являются технологически отсталыми. К примеру, обрабатывающая промышленность на 34% представлена низкотехнологичными производствами. Высокотехнологичными считаются лишь 3% предприятий. Отсталые производства генерируют основную долю добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности.

Постепенное сужение доли государства и расширение частных высокотехнологичных компаний, которое наблюдалось в Беларуси последние годы, давало шанс нашей стране достигнуть современного уровня экономики пятого и шестого уклада.

Однако теперь очевидно, что если курс, основывающийся на экономических взглядах Лукашенко, сохранится, то страна будет лишь откатываться назад в технологиях. Дело не только в эмиграции айтишников, а в первую очередь – в давлении на частный бизнес.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Частники тратят на НИОКР в два раза больше госсектора. Однако новая политика Лукашенко обещает репрессии в адрес предпринимательства. Это может отбросить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, сколько денег и из каких источников потратили на провластный женский форум в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика