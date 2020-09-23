Вкусно и просто. Манные кексы

Ингредиенты
|Кефир
|1,5 стакана
|Манная крупа
|1,5 стакана
|Мука
|1 стакан
|Сахар
|1,5 стакана
|Яйца
|3 шт.
|Масло сливочное
|100 г
|Сухофрукты (изюм, курага, цукаты)
|по вкусу
|Сода
|1/2 ч. л.
|Соль
|по вкусу
Продукты заранее достаем из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. В кефир насыпаем манку, размешиваем и даем постоять минут 15, чтобы манка разбухла. Сухофрукты замачиваем в теплой воде на 10–15 минут.
Сливочное масло растапливаем и растираем с сахаром добела, добавляем яйца и соль. Постепенно вводим муку, все размешиваем.
Соединяем настоявшуюся кефирную массу с тестом, кладем соду и обсушенные сухофрукты. Разливаем тесто по формам и ставим в духовку на 40–45 минут при температуре 180–190 градусов. Приятного аппетита!