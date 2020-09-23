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Вкусно и просто. Манные кексы

23.09.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Манные кексы

Фото: povarenok.ru

Ингредиенты

Кефир 1,5 стакана
Манная крупа 1,5 стакана
Мука 1 стакан
Сахар 1,5 стакана
Яйца 3 шт.
Масло сливочное 100 г
Сухофрукты (изюм, курага, цукаты) по вкусу
Сода 1/2 ч. л.
Соль по вкусу

Продукты заранее достаем из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. В кефир насыпаем манку, размешиваем и даем постоять минут 15, чтобы манка разбухла. Сухофрукты замачиваем в теплой воде на 10–15 минут.

Сливочное масло растапливаем и растираем с сахаром добела, добавляем яйца и соль. Постепенно вводим муку, все размешиваем.

Соединяем настоявшуюся кефирную массу с тестом, кладем соду и обсушенные сухофрукты. Разливаем тесто по формам и ставим в духовку на 40–45 минут при температуре 180–190 градусов. Приятного аппетита!

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