Вкусно и просто. Манные кексы

Ингредиенты

Кефир 1,5 стакана Манная крупа 1,5 стакана Мука 1 стакан Сахар 1,5 стакана Яйца 3 шт. Масло сливочное 100 г Сухофрукты (изюм, курага, цукаты) по вкусу Сода 1/2 ч. л. Соль по вкусу

Продукты заранее достаем из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. В кефир насыпаем манку, размешиваем и даем постоять минут 15, чтобы манка разбухла. Сухофрукты замачиваем в теплой воде на 10–15 минут.

Сливочное масло растапливаем и растираем с сахаром добела, добавляем яйца и соль. Постепенно вводим муку, все размешиваем.

Соединяем настоявшуюся кефирную массу с тестом, кладем соду и обсушенные сухофрукты. Разливаем тесто по формам и ставим в духовку на 40–45 минут при температуре 180–190 градусов. Приятного аппетита!