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Более десяти юных футболистов пострадали от удара молнии в Швейцарии

23.09.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Молния попала в футбольное поле в швейцарском Абтвиле во время игры юношеских команд. В результате пострадали 14 подростков. Об этом сообщает издание St.Galler Tagblatt со ссылкой на полицию кантона Санкт-Галлен.




Один футболист получил серьезную травму в результате поражения электрическим током. «Пострадали 14 юношей в возрасте от 15 до 16 лет. Они были доставлены в больницы», — сказал представитель полиции.

Во время грозы на поле играли молодежные команды «Абтвиль-Энгельбург» и «Мюнстерлинген». Никто из зрителей не пострадал.
 
 
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Молния попала в футбольное поле в швейцарском Абтвиле во время игры юношеских команд. В результате пострадали 14 подростков. Об этом сообщает издание St.Galler Tagblatt со...
 
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