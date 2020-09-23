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Телеканал СТВ стал «чемпионом» идеологического воздействия

23.09.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси на минувшей неделе определил идеологического чемпиона среди госСМИ.



«Чемпионом» идеологического воздействия можно назвать СТВ. Это выражается, в частности, в многочисленных рубриках обличения оппонентов (комментарии Азаренка, Пустового, Муковозчика). Об этом говорится в мониторинге  нарративов государственного телевидения в Беларуси, охватывающем период с 14 по 20 сентября.

Как отмечается в мониторинге, встреча Александра Лукашенко с активом 16 сентября вернула уже пошедший на спад накал информационной войны на прежние позиции. Основным приемом оставалось противопоставление акций сторонников власти – «патриотов, которым не безразлична страна», и акций ее противников, образ которых настойчиво сводили к криминалу и непонятной повестке, не забывая подчеркивать западный след.  

На фоне переговоров в Сочи важным нарративом оставалась российская поддержка и особые отношения двух стран. Госканалы выражали озабоченность вероятностью переноса протестов из Беларуси в Россию.

В сюжетах госТВ подчеркивались сходства между акциями протеста в разных странах, что подавалось в качестве доказательства их срежиссированности. Под критику госТВ также попали деятели церкви, которые выступили с политическими заявлениями.

Важную роль в антизападной, особенно – антипольской риторике, сыграла годовщина начала «освободительного похода Красной Армии», после которого были объединены Западная и Восточная Беларусь (17 сентября). История с застрявшими на границе паломниками-хасидами подавалась как пример гостеприимства белорусской стороны и, одновременно, использовалась для критики Украины.

Минимальный реформизм проявился в анонсах будущих реформ, но без конкретики. Отсутствие плюрализма и почти максимальный уровень координации информационной повестки госканалов сохранились неизменными. 

Мониторинг подготовлен Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ Пресс-клуба Беларусь.
 
 
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Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси на минувшей неделе определил идеологического чемпиона среди госСМИ.
 
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