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Гомельские власти приглашают словенскую Riko к участию в строительстве "Восточного обхода"

23.09.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомельские власти приглашают словенскую компанию Riko industrijski, gradbeni inzeniring in leasing d.o.o участвовать в строительстве магистрали "Восточный обход", а также в проектах, связанных с экологией и пищевой промышленностью, сообщает госагентство БелТА.

На встрече заместителей председателя Гомельского облисполкома Андрея Конюшко и Андрея Барановского с делегацией представительства словенской компании в Беларуси "обсуждали возможность участия словенских партнеров в строительстве магистрали "Восточный обход" в Гомеле", говорится в публикации.

Конюшко отметил, что "Гомельской области был бы интересен опыт компании в реализации крупных инфраструктурных проектов - по возведению мостов, развязок, реконструкции существующих дорог или устройству новых".

Кроме того, на переговорах обсуждалось сотрудничество в таких направлениях, как водоочистка и мусоропереработка. "В Гомельской области запланировано строительство трех региональных комплексов по обращению с отходами - в Гомеле, Мозыре и Жлобине. Мы готовы рассмотреть варианты, концепции, в которых будет отражен процесс с полным циклом - от сортировки до конечного продукта. Главный вопрос - технология", - сказал Барановский.

В свою очередь глава представительства Живорад Смилькович отметил, что словенская компания развивает контакты с регионом не первый год. Он назвал Беларусь "очень привлекательным партнером", с которым удалось реализовать уже многие проекты. Например, в сфере энергетики под ключ было построено 15 подстанций, сейчас возводится первая цифровая подстанция, добавил Смилькович.
 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельские власти приглашают словенскую компанию Riko industrijski, gradbeni inzeniring in leasing d.o.o участвовать в строительстве магистрали "Восточный обход", а также в проектах,...
 
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